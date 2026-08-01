“더워서 야구 몬한다”…부산·창원서 첫 폭염 취소 나왔다

관람객·선수 보호 위해 선제 조치 나서

최대 1시간 지연 시작 등 더위 대책 마련

이미지 확대 롯데 자이언츠 포수 손성빈이 31일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성 라이온즈의 경기 도중 어지럼증을 호소하고 있다. 2026.7.31 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 경남 창원시에 폭염중대경보가 내려진 31일 오전 성산구 한 도로 공사 현장에서 작업자들이 중앙분리대 설치 작업을 하고 있다. 2026.7.31 창원 연합뉴스

세줄 요약 부산·창원 경기, 올시즌 첫 폭염 취소

KBO, 관람객·선수 안전 우선 선제 결정

폭염 속 지연 개시·실시간 점검 방침

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연일 전국에 기록적인 폭염이 계속되는 가운데 프로야구에서 올시즌 처음으로 경기가 폭염으로 취소됐다.한국야구위원회(KBO)는 1일 “오늘 열릴 예정이었던 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠 경기, KIA 타이거즈와 NC 다이노스 경기의 폭염 취소를 결정했다”고 발표했다. 경기가 열리는 부산과 경남 창원시는 경기 개시 시각에도 기온이 37도 이상 지속된다는 예보가 나왔고 KBO는 관람객과 선수단의 안전 및 건강 보호를 최우선으로 선제적으로 취소를 결정했다.KBO리그 규정을 보면, 하루 최고 기온 35도 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 폭염 경보가 발령되며, 경기 시작 시간을 기준으로 강풍, 폭염, 안개, 미세먼지, 황사 등 경보 이상의 기상 특보가 발령되면 KBO 경기운영위원이 경기 취소를 결정할 수 있다.KBO는 “기록적인 폭염이 지속됨에 따라 오늘부터 KBO리그 경기가 예정된 지역의 기상 상황, 예보를 실시간으로 모니터링해 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려해 경기 진행여부를 판단할 방침”이라며 “고척돔을 제외한 각 구장의 경기는 KBO 경기운영위원과 구단의 경기관리인이 협의해 우선적으로 기존 경기 개시 시간으로부터 최대 1시간까지 지연개시가 가능하도록 운영한다”고 밝혔다.연일 계속되는 무더위에 선수들도 고생이다. 전날 경기에서 롯데 포수 손성빈은 몸에 이상을 느끼고 조기에 교체됐다. 포수는 각종 장비를 갖추고 나와야 해 다른 선수들보다 특히 더위에 더 취약하다. 황성빈 역시 어지럼증을 호소했고 이런 상황에서도 경기가 강행된 것과 관련해 일각에서 비판의 목소리가 나왔다.류재민 기자