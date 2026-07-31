두산에 이런 거포가? 김대한의 홈런 두 방, LG 울렸

세줄 요약 김대한, LG전 홈런 두 방으로 승리 견인

2회 동점포와 7회 쐐기포로 흐름 장악

박준순 투런포 더해 두산 4-2 역전승

이미지 확대 두산 베어스 김대한이 31일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산의 잠실 라이벌전에서 2회말 솔로포를 날린 뒤 주먹을 쥐고 그라운드를 돌고 있다. 2026.7.31 두산 베어스 제공

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통산 9홈런 가운데 2홈런이 하루 만에 나왔다. 두산 베어스 김대한이 무더운 여름 밤공기를 가르는 시원한 홈런 두 방을 터뜨리며 잠실 라이벌전을 두산의 승리로 이끌었다.김대한은 31일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 2회말 동점 솔로홈런과 7회말 쐐기포를 날렸다. 김대한의 홈런포에 힘입어 두산은 4-2로 승리했다.이번 시즌 상대전적은 LG가 7승 2패로 크게 앞선다. 그러나 최근 두산은 상승세를 타고 있었고 LG는 후반기 연패에 빠지는 등 부진한 터라 경기 결과를 보장하는 기록은 아니었다. 그리고 뚜껑을 열어 보니 두산의 승리로 마무리됐다.2회초 LG가 이주헌의 적시 2루타로 문정빈이 홈을 밟으며 두산이 앞섰다. 그러나 두산이 곧바로 김대한의 홈런포로 동점을 만들었다. 2023시즌부터 매해 1개씩 홈런을 날렸던 김대한의 홈런이 이날 마침 나왔다. 김대한은 LG 선발 송승기의 시속 134㎞ 체인지업을 공략해 비거리 130m짜리 대형 홈런을 날렸다.두산은 5회말 경기를 뒤집었다. 이번에도 홈런이었다. 박준순이 투런포를 날리며 경기를 순식간에 역전시켰다. LG가 6회초 박해민의 득점으로 1점 쫓아오긴 했지만 박준순의 홈런 때문에 경기를 뒤집을 수 없었다.3-2로 아슬아슬하게 쫓기던 두산은 7회말 김대한의 홈런포로 다시 달아났다. 김대한은 이번에도 비거리 125.5m의 큼지막한 홈런포로 두산의 승리에 쐐기를 박았다. 이날 경기 전까지 통산 7홈런으로 홈런 타자가 아닌 선수지만 이날만큼은 거포가 따로 없었다.류재민 기자