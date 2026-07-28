후반기 추락 LG 반등 시작하나…문정빈 시즌 10호 홈런+결승타로 승리

후반기 부진 씻고 키움전 승리

문정빈 3타수 2안타로 맹활약

이미지 확대 LG 트윈스 문정빈이 28일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기에서 5회말 시즌 10호 홈런을 날린 후 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.7.28 뉴시스

세줄 요약 LG, 키움에 5-3 승리하며 부진 탈출 신호

문정빈, 시즌 10호 홈런과 결승타 맹활약

톨허스트 호투와 계투진 무실점 마무리

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후반기 개막과 함께 깊은 부진에 빠졌던 LG 트윈스가 모처럼 LG다운 경기로 키움 히어로즈를 꺾고 반등의 서막을 알렸다.LG는 28일 서울 잠실구장에서 열린 키움과의 주중 3연전 첫 경기에서 5-3으로 승리했다. 54승 41패를 기록한 LG는 이날 NC 다이노스를 꺾은 KT 위즈와의 승차를 2.5경기로 유지했다.문정빈의 활약이 돋보인 경기였다. 5번 타자 및 1루수로 선발 출전한 문정빈은 3타수 2안타(1홈런) 2타점 2득점 1볼넷으로 3출루 맹활약했다. 특히 3-3으로 맞선 7회말 1사 1, 2루에서 박지성의 체인지업을 걷어 올려 우중간 외야를 가르며 결정적인 장면을 만들어냈다. 뒤이어 문성주까지 1타점 적시 2루타로 쐐기를 박으면서 LG가 승리를 거뒀다.이날 경기 선취점은 키움이 먼저 냈다. 3회초 1사에서 임병욱이 좌전 안타로 출루했고 권혁빈의 땅볼 타구 때 2루를 밟았다. 이어 서건창이 좌전 1타점 적시타를 날리며 1-0으로 달아났다.그러나 LG는 4회말 1사에서 문정빈의 볼넷과 상대 실책을 엮어 1, 2루의 기회를 만들었고 문성주의 안타에 이어 박동원이 3루수 키를 넘기는 좌전 2타점 적시타를 치면서 2-1로 역전했다. 이어 5회말에는 문정빈이 키움 선발 전준표의 한가운데 실투를 공략해 시즌 10호 홈런을 날리며 달아났다.키움도 곧바로 홈런으로 균형을 맞췄다. 박찬혁이 7회초 1사 1루에서 앤더스 톨허스트의 공을 노려 좌측 담장을 넘기는 투런포를 날렸다. 그러나 7회말 문정빈의 역전 적시타와 문성주의 쐐기 타점으로 5-3으로 역전했다. 그리고 김진수, 우강훈, 손주영으로 이어진 계투진이 무실점으로 키움 타선을 틀어막으며 승리를 지켰다. 최근 선발, 불펜 가릴 것 없이 난타당하는 한편 타선의 응집력이 부족했던 LG가 전반기 한창 잘할 때의 모습을 회복해 이긴 경기였다.키움으로서는 8회초 만루 기회를 놓친 것이 아쉬웠다. 서건창의 볼넷, 맷 데이비슨의 안타, 안치홍의 볼넷으로 1사 만루가 됐지만 김건희가 병살로 물러나 아쉬움을 남겼다. 9회초 2사 2, 3루의 기회를 잡았지만 LG 마무리 손주영이 무사히 승리를 지켜냈다.LG 선발 톨허스트는 7이닝 6피안타 3실점으로 호투하며 시즌 9승째를 거뒀다. 466일만에 선발 등판한 키움 전준표는 5이닝 3실점(2자책점)으로 선방했지만 불펜진이 고전하며 아쉬움을 남겼다.염경엽 LG 감독은 “톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해줬고 우강훈과 손주영이 위기는 있었지만 잘 막아주면서 승리할 수 있었다”면서 “타선에서 문성주가 3안타 1타점, 문정빈이 결승타 포함 2안타 1홈런 2타점으로 전체적인 타선을 이끌면서 승리를 만들어줬다”고 칭찬했다.LG는 이날 경기 전까지 최근 10경기에서 1승 9패로 부진하며 끝 모를 추락을 경험했다. 그러나 이날 모처럼 잘 풀어나간 경기를 선보이면서 후반기 반등을 이뤄낼지 주목된다.류재민 기자