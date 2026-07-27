‘5이닝 저주’ 푼 피자의 힘… 돌아온 ‘푸른 피의 에이스’

원태인 “페덱 루틴 따라해 효과”

5경기 만에 QS… 삼성 선두 질주

이미지 확대 삼성 원태인이 25일 두산 타선을 상대로 힘차게 볼을 뿌리고 있다.

삼성 라이온즈 제공

세줄 요약 원태인, 두산전 6이닝 1실점 호투

5경기 만의 QS, 5이닝 징크스 탈출

피자 루틴과 페덱 조언이 반등 계기

2026-07-27 B7면

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오랜만에 에이스다웠다.프로야구 삼성 라이온즈 원태인이 25일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에서 6이닝을 1실점으로 틀어막아 시즌 5승째에 입맞춤했다. 지난달 16일 키움 히어로즈전 이후 5경기 만의 퀄리티스타트(QS)였다.한동안 원태인의 발걸음은 무겁기 짝이 없었다. 5이닝을 넘기지 못하고 마운드에서 물러나야 했다. 구위나 구속의 문제는 아니었다. 원태인은 “원인을 찾으려고 노력했는데 결국 찾지 못했다. 운이 따라주지 않는 것 같아 자신감도 많이 떨어졌다. 야구가 참 어렵다”고 했다.그래서 이번엔 평소에 따르던 루틴을 바꿔봤다. 새로 합류한 외국인 투수 크리스 페덱의 루틴을 한 번 시도한 것이다. KBO리그에 발을 들여놓자마자 2경기 연속 승리를 건져 올린 페덱은 선발 등판하기 하루 전날 피자를 먹는 버릇이 있다. 그의 좋은 기운이라도 받아볼까 해서 원태인은 3년간 입에 대지 않던 피자를 먹었는데 바로 다음날 지긋지긋했던 5이닝의 저주가 풀린 것이다.원태인은 “페덱이 등판 전날 피자를 먹으면 탄수화물이 섭취돼 당일에 힘을 잘 쓸 수 있고 컨디션도 좋아진다고 했다. 그래서 피자를 먹어봤는데 결과가 잘 나왔다. 앞으로 계속 피자를 먹어볼 생각”이라고 미소 지었다.원태인은 평소에도 페덱과 스스럼없이 대화하며 서로의 장점을 배운다. 페덱이 합류하자마자 경기 전에 실시하는 드릴을 전수하기도 했고 페덱의 커터 그립을 배우는 모습도 포착됐다. 원태인은 “커터가 잘 먹히지 않아 페덱에게 한 번 물어봤다. 페덱이 바로 쓰지 말고 조금 더 익힌 다음에 사용하라고 하더라. 다음에 보여드릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.삼성은 원태인의 발걸음이 더딘 가운데서도 가파른 상승세를 이어가며 선두를 질주하고 있다. 원태인이 ‘푸른 피의 에이스’다운 위용을 되찾으면 더 거칠 것이 없어진다. 선발진의 힘이 중요한 포스트시즌에서는 에이스의 존재감이 더 커진다.원태인은 “FA 시즌인데 성적이 안 따라줘서 스트레스를 좀 받았다. 이제 다 내려놓고 경기에 집중하려고 한다. 마운드에서 잘하는 게 먼저”라며 결의를 다졌다.박현진 전문기자