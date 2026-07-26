KIA 내야에 몰아닥친 ‘메기 효과’...하주석 트레이드 후폭풍으로 무한경쟁 돌입

세줄 요약 하주석 합류로 KIA 내야 경쟁 본격화

박찬호 이적 뒤 유격수 공백과 타격 부진

김선빈 자리까지 흔들린 무한경쟁 구도

이미지 확대 KIA 유니폼으로 갈아입은 하주석이 25일 키움과의 홈경기 1회 1타점짜리 좌중간 2루타를 터뜨린 뒤 2루에 안착해 자신만만하게 세리머니를 펼치고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA로 이적한 하주석이 25일 키움 선발 박준을 상대로 좌중간 2루타를 터뜨리고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 베테랑 김선빈이 25일 키움전에 대타로 출전해 적시타를 터뜨리고 있다. KIA 타이거즈 제공

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프로야구 KIA 타이거즈의 내야진에 거센 격변의 바람이 불어닥치고 있다. 트레이드를 통해 합류한 내야 멀티맨 하주석이 불러온 ‘메기효과’다. 하주석이 이적 직후부터 강렬한 존재감을 발휘하면서 조용했던 KIA 내야진 전체에 팽팽한 긴장감이 맴돌고 있다.KIA의 내야 보강은 사실 이번 시즌 초부터 지속돼 온 당면 과제였다. 자유계약선수(FA)로 풀린 뒤 두산 베어스로 이적한 주전 유격수 박찬호의 빈 자리를 메워야 했다. 아시아쿼터로 호주 출신 내야수 제리드 데일을 데려온 것도 그래서였다. 투수가 아닌 내야수로 아시아쿼터를 채운 팀은 KIA뿐이었다. 그러나 데일은 기대에 한참을 못 미쳤고 결국 일본인 투수 시라카와 케이쇼로 교체됐다.박민과 김규성, 정현창 등이 돌아가면서 유격수 자리를 맡고 있지만 공격력이 약해 고민스럽다. 박민은 타율 0.200의 빈약한 타격에 허덕이다 최근엔 허리 통증으로 인해 전열에서 이탈했다. 김규성과 정현창 역시 타율 0.225, 0.154(25일 기준)에 머물고 있다. 내야의 터줏대감인 김선빈의 노쇠화도 두드러진다. 최근엔 수비 도중 좀처럼 하지 않던 실수를 저지르는 일이 잦다. 게다가 팀의 핵심전력인 김도영의 체력안배까지 고려해야 했다.이런 상황에서 단행된 하주석 영입은 신의 한 수가 됐다. 하주석은 24일 팀에 합류해 25일 키움 히어로즈와의 홈경기에 2루수로 선발출장했다. 첫 타석부터 좌중간을 꿰뚫는 시원한 2루타를 터뜨리고 김규성의 우전적시타때 홈을 밟아 빅이닝을 선물했다. 6회와 7회에는 연거푸 몸에 맞는 공으로 출루해 3출루 경기를 펼쳤다. 타석에서의 집중력뿐만 아니라 깔끔한 2루 수비도 합격점을 받기에 충분했다.새로운 경쟁자의 강렬한 등장은 기존 선수들을 바짝 긴장하게 만들었다. 당장 김선빈의 2루수 자리가 위태롭다. 유격수는 공격력보다는 안정적인 수비력을 우선으로 봐야 하는데 하주석의 수비력이 박민, 김규성, 정현창에 비해 낫다고 보기는 어렵다. 당분간은 김선빈과 하주석이 번갈아 가며 2루를 맡게 될 가능성이 높다.김선빈의 자유계약선수(FA) 계약은 올 시즌을 끝으로 종료된다. 지금 성적으로는 재계약에서 몸값을 높이기 쉽지 않다. 꾸준히 출전해야 경기감각을 유지할 수 있는데 주전경쟁에서 밀리면 그마저도 어려워진다. 김선빈은 타이거즈 프랜차이즈 선수 가운데 최다안타 기록을 연일 갈아치우고 있는 레전드다. 그런 김선빈 조차 자리를 잃을 처지가 됐으니 후배들도 바짝 긴장의 끈을 조일 수밖에 없다.그 효과는 즉각적으로 드러났다. 김규성은 1회 2루에 있던 하주석을 홈으로 불러들이는 우전안타를 터뜨렸고 김선빈도 7회 2사 1, 2루서 대타로 나서 1타점 적시타를 날리며 건재를 과시했다.하주석의 트레이드 후폭풍이 가져온 내야진의 무한경쟁이 과연 시즌 후반기 KIA의 대반격을 이끄는 기폭제가 될 수 있을지 팬들의 관심이 집중되고 있다.박현진 전문기자