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프로야구 KIA 구단주, 선수단에 스마트 워치등 가전 선물

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박성국 기자
박성국 기자
수정 2026-07-24 16:39
입력 2026-07-24 16:39
세줄 요약
  • 송호성 구단주, 선수단에 가전제품 선물
  • 무더위 속 순위 경쟁, 구단주 격려 전달
  • 나성범, 가을야구 향한 남은 경기 다짐
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KIA 타이거즈 주장 나성범이 송호성 구단주의 선물을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. KIA 제공
KIA 타이거즈 주장 나성범이 송호성 구단주의 선물을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. KIA 제공


프로야구 KIA 타이거즈 송호성 구단주가 치열한 순위 경쟁을 이어가는 선수단에 가전제품을 선물해 힘을 불어넣었다.

KIA는 24일 “송호성 구단주가 1군 선수단과 코치진에 스마트 워치, 무선 이어폰, 헤어드라이어 등 가전제품을 전달했다”고 밝혔다.

송 구단주는 “언제나 그라운드에서 최선을 다하는 모습과 좋은 경기력으로 팬들에게 감동을 선사하는 선수단의 노고에 감사한다. 무더위로 힘든 시기이지만 끝까지 힘을 내 좋은 결실을 맺길 바란다”고 격려했다.

주장 나성범은 선수단을 대표해 “선수단이 오직 경기에 집중할 수 있게 좋은 환경을 만들어 주고 아낌없는 지원을 보내 주시는 구단주님께 진심으로 감사드린다. 가을야구 진출을 위해 남은 경기도 최선을 다하겠다”고 다짐했다.



2024년 통합 우승을 달성했던 KIA는 2025시즌에는 8위로 추락했지만, 올 시즌은 23일까지 49승 2무 42패를 기록해 4위를 달리고 있다.

박성국 기자
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