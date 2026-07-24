SSG 최정 시즌 아웃…미국서 고관절 수술·재활

세줄 요약 고관절 대퇴비구 충돌증후군 진단

미국 콜로라도 수술 및 재활 예정

시즌 마감, 550홈런 도전 연기

이미지 확대 최정 11시즌 연속 20홈런. SSG 랜더스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 프로야구 KBO리그의 ‘영원한 소년 장사’ 최정(39)이 수술대에 오른다. 사실상 이번 시즌은 마감되면서 리그 첫 개인 통산 550홈런 도전은 2027시즌으로 미뤄졌다.SSG 구단 관계자는 “최정이 국내외 전문 의료기관에서 정밀검진을 받은 결과 고관절에 돌출된 뼈로 인해 통증이 발생하는 대퇴비구 충돌증후군 소견을 받았다”고 24일 밝혔다.이어 “그동안 보존적 치료를 받았으나 증상이 충분히 호전되지 않았고, 최근 전문의들로부터 수술적 치료가 필요하다는 소견을 받았다”고 덧붙였다.이에 최정과 구단은 향후 선수 생활과 경기력 회복을 종합적으로 검토한 끝에 수술을 결정했다.최정은 8월 11일 미국 콜로라도에서 수술받은 뒤 약 2주 동안 현지에서 재활 프로그램을 소화할 예정이다. 실전 복귀까지 약 6개월이 걸릴 것으로 예상된다. 구단은 이번 수술이 통증을 근본적으로 해소하고 선제적으로 2027시즌을 준비하기 위한 조치라고 설명했다.최정은 지난달 5일 kt 위즈전에서 왼쪽 골반 부위에 통증을 느낀 뒤 진통제와 보강 운동을 병행하며 경기에 출전했다. 지난 16일 KIA 타이거즈전에서는 시즌 20호이자 통산 538호 홈런을 터뜨리면서 KBO리그 최초로 11시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다.그러나 통증이 가라앉지 않으면서 이튿날 1군 엔트리에서 말소됐고, 결국 수술대에 오르게 됐다.통산 홈런 1위인 최정은 550홈런까지 12개를 남겨뒀다. 올 시즌에는 71경기에 출전해 타율 0.306(255타수 78안타), 20홈런, 57타점, 45득점, OPS(출루율＋장타율) 1.012를 기록했다.박성국 기자