트랙 없애고, 좌우 펜스까지 거리 100→95m… 잠실 대체 야구장 내년 시동

그라운드 면 90% 완성… 연말 완공

이미지 확대 잠실야구장을 대체할 임시구장.

뉴스1

세줄 요약 트랙 철거 후 야구장 구조 전환 진행

좌우 펜스 100m→95m, 투수 친화 유지

관중석 1만3000석 축소, 안전 동선 확보

2026-07-16 B6면

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이젠 제법 초록초록한 다이아몬드가 제법 야구장답다.서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서는 2027년부터 잠실야구장을 대체할 임시구장(이하 대체구장) 공사가 일정에 맞춰 착착 진행되고 있다. 지난 6월에는 축구장 주변을 둘러싼 트랙을 모두 철거하고 야구장 그라운드 구조로 변경했고, 최근에는 잔디를 포설하고 더그아웃과 불펜도 설치했다. 그라운드 면만 놓고 보면 90% 정도는 완성됐다. 8월부터는 관중석 위쪽과 주변 공사에 본격적으로 돌입해 12월에는 마무리한다는 계획이다.잠실구장은 대표적인 투수 친화적 구장이었는데 대체구장 역시 이런 기조를 반영했다. 구장을 사용하는 LG 트윈스와 두산 베어스는 홈구장의 이점을 극대화하기 위해 수년에 걸쳐 팀 빌딩을 해왔기 때문에 하루아침에 구장 팩터가 획기적으로 바뀌는 것은 재앙에 가까운 일이다. 축구장에 야구장을 들여앉히는 기형적인 구조 속에서도 그것만큼은 양보할 수 없었던 것으로 보인다.잠실구장은 좌우 펜스까지의 거리가 100m, 중앙까지는 125m 규모인데 대체구장은 좌우 펜스까지 95m, 중앙까지가 124m로 조성된다. 중앙은 거의 같지만 홈런이 많이 나오는 좌우는 대폭 짧아졌다. 좌우 거리도 96m까지 최대한 늘려보려 했지만 폴대를 세우기 위한 공간을 마련하려다 보니 어쩔 수 없이 1m를 더 당겨야 했다. 그래서 펜스를 더 올려서 가능한 보완이 될 수 있도록 할 예정이다.대체구장 공사는 2023년부터 서울 도시기반시설본부가 총괄해서 진행하고 있는 잠실 스포츠·MICE 복합개발사업의 일부다. 대체구장이 가동되더라도 주변은 온통 공사 현장이 된다. 지금의 잠실구장도 철거된 뒤 3만석 규모의 돔구장으로 다시 들어선다. 현재의 지하철 2호선 종합운동장역 방면도 전면통제된다. 대체구장으로 향하는 출입도로는 봉은사 방면과 신천중 방면 등 두 갈래뿐이다. 경기 종료 후 한꺼번에 밀려 나오는 관중들을 안전하게 이동시키기 위해 관중석은 1만 3000석 규모로 대폭 줄였다.대체구장 역시 LG, 두산 두 구단이 함께 사용하기 때문에 사무공간과 실내연습장, 라커룸은 지금과 똑같은 방식으로 나누기로 양 구단이 합의했다. LG가 3루, 두산이 1루 쪽이다.박현진 전문기자