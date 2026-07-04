누구 잘못인가…외국인 농사 제대로 망친 SSG, 베니지아노도 방출

버하겐·화이트 이어 줄줄이 꼬여

시즌 초반 경쟁력 잃고 9위 추락

이미지 확대 앤서니 베니지아노. SSG 랜더스 제공

세줄 요약 베니지아노 웨이버 공시 및 방출

버하겐 무산 뒤 긴급 대체 영입

외국인 연쇄 부진 속 팀 9위 추락

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SSG 랜더스가 외국인 투수 앤서니 베니지아노를 방출했다. 올해 역대급 외국인 선수 잔혹사를 쓰는 분위기다.SSG는 4일 “한국야구위원회(KBO)에 베니지아노의 웨이버 공시를 요청했다”며 “새 외국인 선수는 영입 행정절차를 마무리하는 대로 공식 발표할 예정”이라고 밝혔다. 베니지아노는 SSG가 개막 전에 원래 영입하려 했던 드류 버하겐이 메디컬 테스트에서 이상이 생겨 긴급히 대체 수혈했지만 16경기 2승 5패 평균자책점 6.10의 성적으로 한국 생활을 마무리하게 됐다. 특히 승부를 걸어야 할 6월에 5경기에서 평균자책점 7.31로 이숭용 감독의 시름을 깊게 했다.시작부터 버하겐 문제로 꼬였던 SSG는 올해 외국인 선수 구성에 유독 어려움을 겪고 있다. 앞서 미치 화이트는 각종 부상에 시달리며 올해 6경기 등판에 그친 끝에 지난달 6일 방출됐다. 시즌 성적은 1승 1패 평균자책점 4.11.화이트의 부상 대체 선수였던 히라모토 긴지로는 4경기에서 3패 평균자책점 9.56의 성적을 낸 뒤 일본으로 돌아갔다. 대체 선수로 영입한 토마스 해치는 4경기 1승 2패 평균자책점 7.08로 국내 선수만도 못한 성적을 내고 있다. 여기에 아시아 쿼터 선수인 타케다 쇼타는 14경기에서 1승 7패 평균자책점 7.41을 기록 중이다.외국인 선수의 집단 부진과 함께 SSG의 성적도 곤두박질쳤다. 시즌 초반만 해도 선두 경쟁을 펼치던 SSG는 어느덧 리그 9위로 미끄러졌고 가을야구 마지노선인 5위 한화 이글스와도 9.5경기 차이로 좁히기 쉽지 않은 격차를 보이고 있다.류재민 기자