“한국 더위는 진짜…” 기우제 지내는 오스틴? 염갈량의 관리 비법은

6월 안타·홈런·타점·장타율 1위 올라

7월 첫 2경기에서도 연이틀 대포 가동

주 2회 지명타자로 내보내며 특별 관리

“개인 기록보다는 팀 승리에 더 집중”

이미지 확대 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘이 26일 부산 사직구장에서 열린 LG와 롯데 자이언츠의 경기에서 ‘얼음 터번’을 쓰고 경기를 지켜보고 있다. 2026.6.26 KBSN 중계화면 캡처

이미지 확대 오스틴 딘(LG 트윈스)이 1일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움 히어로즈의 경기가 끝난 후 조금은 피곤한 기색으로 취재진 인터뷰에 응하고 있다. 2026.7.1 류재민 기자

세줄 요약 7월 2경기 3홈런, 홈런 단독 1위

무더위·습도에 지친 오스틴의 농담

염경엽 감독, 주 2회 지명타자 관리

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“장마철이 다가오는데 비가 최대한 많이 왔으면 좋겠습니다.”6월 안타 1위, 홈런 1위, 타점 1위, 장타율 1위. 오스틴 딘(LG 트윈스)은 6월을 그야말로 씹어먹었다. 6월 리그 최우수선수(MVP) 후보에도 올랐다. 그런데 7월도 심상치 않다. 2경기를 치렀는데 홈런 3개다. 시즌 전체는 27개. 이대로라면 50개도 넘길 기세다.오스틴이 7월 2경기에서 연이틀 홈런포를 가동하며 LG 최초의 홈런왕에 도전하고 있다. 오스틴은 1~2일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에서 1일 홈런 2개, 2일 홈런 1개를 터뜨리며 팀의 2연승을 이끌었다. 김도영(KIA 타이거즈)을 제치고 홈런 단독 1위다.LG 역대 최고의 외국인 타자로 평가받는 오스틴이지만 올해는 뭘 먹었는지 한층 더 진화하더니 커리어 하이를 찍고 있다. 지난 3년간 타율 0.313, 0.319, 0.313을 기록했던 그는 올해 0.350으로 리그 2위에 올라 있다. 홈런은 3년간 각각 23개, 32개, 31개를 쳤는데 올해 벌써 27개로 기록 경신이 눈앞이다.올해 전 경기에 출전한 그는 “요즘 많이 지쳤다”고 솔직하게 털어놨다. 특히 한국의 끔찍한 무더위는 미국에서 덥기로 유명한 텍사스 출신인 그에게도 쉽지 않다.오스틴은 “한국은 습도도 장난 아니다”라며 “장마철에 비가 오기를 기원한다”고 농담했다. 나름의 기우제를 지내는 셈. 이른바 ‘얼음 터번’을 쓰고 오스만 제국의 전사 같은 모습이 중계 화면에 잡혀 화제가 됐던 그는 “비가 안 오는 날에는 최대한 얼음주머니를 준비해서 더위를 극복할 생각”이라고 웃었다.팀 성적에 비해 타선이 상대적으로 약한 LG로서는 오스틴이 멱살 잡고 가는 경기가 더러 있다. 오스틴이 없었다면 LG가 1위를 달리기 어려웠을 것이란 게 중론이다. 염경엽 감독 역시 이를 잘 안다. 염 감독은 “지금 오스틴 혼자 살아 있는데 오스틴을 지치게 해서는 안 된다”며 ‘주 2회 지명타자’의 특별 혜택으로 관리하고 있다고 밝혔다.개인 성적이 워낙 뛰어나다 보니 타이틀 욕심을 낼 법도 한데 오스틴의 머릿속에는 팀밖에 없었다. 오스틴은 “물론 팬들에게 LG 최초의 홈런왕이라는 선물을 드리면 좋겠지만 그게 내가 지향하는 목표는 아니다”라며 “개인 수상보다는 팀이 승리하는 데 집중하고 싶다”고 말했다.그는 자신을 앞세우기보다 “팀원들 덕분에 열심히 할 수 있는 것”이라며 LG의 또 다른 ‘헌신좌’의 모습을 보였다. 피곤하다고 솔직히 밝히면서도 감독에게 휴식을 요청하지 않는 것도 자신이 LG의 일원으로서 승리를 위해 해야 할 역할이 있다고 믿기 때문이다.오스틴의 시원한 홈런포로 LG는 7월을 기분 좋은 2연승으로 시작했다. 오스틴의 활약이 계속된다면 LG는 전반기를 현재 +20승인 승패 마진을 더 늘릴 수 있을 것이란 전망이 나온다.류재민 기자