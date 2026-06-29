4이닝 3실점 하랬더니 7이닝 1실점…‘KIA 보물’ 김태형 “선발하고 싶습니다!”

두산 상대로 인생투 펼치며 승리 이끌어

2년 차에 더 발전하며 KIA 팬 마음 훔쳐

“어디 나가든 전력 투구…완봉 욕심도”

이미지 확대 KIA 타이거즈 선발 김태형이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA의 경기에서 역투하고 있다. 2026.6.28 KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 선발 김태형이 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA의 경기에서 통산 2승째 기념구를 들어 보이고 있다. 첫 승을 거뒀을 당시의 공은 챙기는 것을 깜빡해 못 찾은 탓에 이날 2승 기념구로 첫 승 기념구를 대신했다. 2026.6.28 류재민 기자

세줄 요약 김태형, 두산전 선발 7이닝 1실점 호투

이범호 감독 예상 4이닝 넘어 완벽 반전

최고 151㎞ 직구로 타선 제압, 시즌 2승

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KIA 타이거즈 김태형(20)이 선발 등판 후 최고의 모습을 보여주며 KIA 팬들의 마음을 제대로 사로잡았다. 이제 불과 2년 차인 어린 투수지만 향후 KIA의 마운드를 책임질 재목이 될 수 있을 것이란 기대가 따른다.김태형은 28일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에 선발로 나서 7이닝 4피안타(1홈런) 3탈삼진 1실점으로 호투하며 팀의 12-1 승리를 이끌었다. 동갑내기 박준순에게 얻어맞은 홈런이 유일한 흠이었던 투구였다.시즌 2승이자 통산 2승째를 거둔 빛나는 투구였다. 김태형은 지난달 26일 키움 히어로즈전에서 선발로 6이닝 무실점으로 호투하며 데뷔 첫 승리를 거둔 바 있다. 직전 선발 등판 경기에서는 2이닝 3실점으로 아쉬움을 남겼지만 이날 팀의 연패 탈출을 이끄는 압도적인 투구로 이범호 KIA 감독의 눈도장을 확실하게 찍었다.이 감독은 경기 전 김태형에 대해 4이닝 3실점 정도를 기대한다고 언급했다. 최근 선발에서 불펜으로 전환했던 김태형은 외국인 투수 애덤 올러가 컨디션 관리 차원에서 휴식을 결정하면서 이 자리를 메우기 위해 마운드에 올랐다. 지난달과 이달 구원으로 5경기, 선발로 5경기 나서며 적응이 쉽지 않은 환경이었지만 김태형은 스무 살의 패기로 씩씩하게 1선발 올러의 자리를 대체했다.최대 5이닝까지 기대했고 초반에 안 풀리면 불펜을 총동원하려던 이 감독의 계획은 김태형의 호투에 산산조각 났다. 김태형은 최고 시속 151㎞의 직구(34구)를 앞세워 슬라이더(22구), 스위퍼(20구), 체인지업(15구), 커브(3구)를 섞어 던지며 두산 타자들을 요리했다. 94구는 데뷔 후 가장 많은 투구 수다.이 감독은 “김태형이 기대했던 5이닝을 넘어 7이닝을 완벽하게 막아줬다”면서 “경기 초반 득점이 나오지 않으면서 부담을 가질 수도 있었는데 팽팽한 투수전에서 밀리지 않았다”고 칭찬했다. 이어 “경기 중반 타자들이 점수를 뽑아내자 더 힘을 내서 자신의 투구를 다 해줬다”면서 “올러에게 이틀의 휴식을 부여한 상황에서의 호투라 그 의미가 더욱 크다”고 덧붙였다.경기 후 만난 김태형은 “지난번 첫 승 이후로는 투구가 마음에 안 들었는데 다시 잘해서 좋다”고 웃으며 “오늘 공이 좋다고 느껴서 너무 세게 던지려다 보니 초반에 제구가 잘 안됐고 이후 밸런스가 잡혔다. 변화구가 스트라이크존에서 공략되면서 범타를 잘 유도한 것 같다”고 돌아봤다.선발로 나가는 것은 사흘 전에 통보됐다. 보직이 오락가락하는 상황이지만 그는 “어디 나가든 전력 투구하겠다”며 해맑게 미소 지었다. 야구라면 뭐든 좋은 스무 살 청년의 순수한 미소였다.취재진에게 김태형의 기대치를 밝혔던 이 감독이지만 정작 선수 본인에게는 통보하지 않았다고 한다. 김태형은 자신이 흔들릴까 봐 배려해준 것이라고 여기며 “선발 등판 때 자주 흔들리는데도 감독님과 코치님들께서 기회를 주셔서 감사하다. 매번 스스로 증명하고 싶어서 열심히 하는데 오늘은 잘 됐다”고 말했다.7이닝 1실점 호투에도 친구인 박준순에게 얻어맞은 홈런이 아무래도 마음에 걸리는 모양이다. 김태형은 “다음에는 7이닝 무실점을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “언젠가 완봉도 하고 싶다”는 포부를 드러냈다.선발과 구원을 오가는 상황이지만 김태형은 이날 투구로 선발 체질임을 증명했다. 인터뷰 말미에 “선발이 더 좋다”고 속마음을 슬쩍 드러내기도 했다. 이렇게 선발로 잘하면 안 쓸 이유가 없을 터. ‘4이닝 3실점’의 예상이 크게 빗나간 이 감독도 행복한 고민에 빠지게 됐다.류재민 기자