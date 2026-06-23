이게 얼마만이야…장현식 ‘3191일 만의 선발승’ LG, 삼성 꺾고 4연승

선발로 전환 2경기 만에 승리 거둬

염경엽 “완벽하게 던져준 점 칭찬”

이미지 확대 장현식. LG 트윈스 제공

세줄 요약 장현식, 선발 전환 뒤 5이닝 무실점 호투

LG, 초반 득점과 수비 실책 틈타 리드 확보

삼성, 9회 만루 기회 놓치며 4-3 패배

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LG 트윈스 선발로 보직을 바꾼 장현식의 무실점 호투를 앞세워 4연승을 달렸다.LG는 23일 서울 잠실구장에서 열린 안방 경기에서 삼성 라이온즈와 접전 끝에 4-3으로 승리했다. 4연승을 달린 LG는 46승 26패로 선두 자리를 지켰고 삼성은 40승 29패 2무로 3위를 유지했다.장현식의 호투가 빛난 경기였다. 지난 17일 KIA 타이거즈전부터 선발로 변신한 그는 5이닝을 무실점으로 막아내며 팀 승리에 발판을 놨다. 이날 거둔 승리는 2017년 9월 27일 대구 삼성전 이후 3191일 만의 선발승이다.장현식이 마운드에서 호투할 때 LG 타선이 초반부터 힘을 냈다. LG는 1회말 홍창기와 박해민의 연속 안타로 출루해 기회를 잡았다. 이어 오스틴 딘이 유격수 땅볼을 쳤는데 이날 복귀한 삼성 유격수 김영웅이 수비 실책을 범하면서 만루가 됐다. 이어 문보경이 2타점 적시타를 때려 2-0으로 앞섰다.LG는 3회말 1사 후 박해민이 삼성 선발 최원태의 3구째 124㎞ 체인지업을 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 이어 4회말에는 선두타자 송찬의가 2루타와 박동원의 희생번트로 1사 3루의 기회를 득점으로 만들었다. 문성주가 좌익수 뜬공을 쳤고 이것을 박승규가 잡아낸 뒤 홈으로 던졌는데 포수 강민호가 공을 놓치면서 송찬의가 기습적으로 홈을 밟았다.삼성은 뒤늦게 6회초 3점을 따라붙었다. 무사만루에서 타석에 들어선 르윈 디아즈가 홈런 같은 큼지막한 2루타를 날리며 주자들이 모두 들어왔다. 홈런 여부를 두고 비디오 판독을 거쳤지만 최종 2루타로 기록됐다.그러나 이후 양 팀의 추가 득점은 나오지 않았다. 삼성이 9회초 선두타자 최형우의 2루타와 김지찬, 김성윤의 연속 볼넷으로 1사 만루 기회를 만들었지만 구자욱과 디아즈가 삼진, 스트라이크 낫아웃으로 물러나며 절호의 기회를 놓쳤다. LG의 새 마무리 손주영의 결정구가 빛났다.장현식은 이날 67구만으로 5이닝을 막는 효율적인 투구로 선발 체질임을 보여줬다. 최고 시속 148㎞의 직구(28개)를 비롯해 슬라이더(23개), 커브(10개), 포크(6개)를 섞어 던지며 삼성 타선을 막아냈다.염경엽 LG 감독은 “장현식이 좋은 피칭으로 선발로서의 역할을 잘해주며 완벽하게 던져준 점을 칭찬해 주고 싶다”고 평가했다. 이어 “타선에서 문보경의 선제 2타점으로 전체적인 경기의 흐름을 가져올 수 있었고 추가점이 필요한 상황에서 박해민의 홈런과 상대 실책으로 득점하며 승리의 여건이 만들어질 수 있었다”면서 “경기 후반 추가 득점이 안 되면서 굉장히 어려운 상황이었는데 중간 투수들이 역할을 잘해줬다. 집중력을 발휘해준 선수들을 칭찬하고 싶다”고 말했다.류재민 기자