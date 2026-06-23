“자려고 누웠는데 양의지”…역대급 올스타 1위 탄생 눈앞

올스타 팬투표서 압도적 선두 달려

I.O.I ‘갑자기’ 맞물려 선풍적 인기

K팝·프로야구 시너지 효과 첫 역사

이미지 확대 양의지가 걸그룹 I.O.I의 멤버 청하(왼쪽), 전소미와 함께 챌린지를 하는 모습. 두산 베어스 유튜브 캡처

이미지 확대 23일 0시 기준 드림 올스타 투표 현황. KBO 홈페이지 캡처

이미지 확대 두산 베어스가 올스타전 팬투표를 독려하기 위해 양의지를 출연시켜 만든 영상. 두산 베어스 유튜브 캡처

세줄 요약 양의지, 올스타 팬투표 전체 1위 유지

I.O.I 신곡·응원가 유사성으로 화제 확산

두산 홍보와 경기력 회복까지 맞물린 흐름

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자려고 누우면 생각나는 남자 양의지(두산 베어스)가 올스타 팬투표 마지막 날까지도 1위 자리를 지키고 있다. 프로야구 45년 역사에 처음 있는 사례인 만큼 역대급 서사가 완성될지 주목된다.양의지는 23일 0시 기준 142만 2534표를 받으며 전체 1위에 올라 있다. 전체 2위인 팀 동료 손아섭(139만 6517표)보다 약 3만표 차이로 앞선다. 한국야구위원회(KBO)는 이날 오후 2시까지 올스타 팬투표를 진행한 뒤 24일 선수단 투표를 합산한 최종 결과를 발표할 예정이다.올 시즌을 끝으로 철거되는 잠실구장에서 열리는 만큼 올해 올스타 팬투표에서는 ‘한 지붕 두 가족’ LG 트윈스와 두산 선수들의 약진이 두드러졌다. 그러나 이들 가운데도 양의지의 득표는 압도적이다. 드림 올스타 포수 부문 2위 강민호(삼성 라이온즈)가 60만 6888표로 두 사람은 80만표 이상의 차이가 난다.양의지는 2018년에도 올스타 팬투표 1위에 오른 바 있다. 그러나 이번에는 기존 올스타 1위 선수들에 비해 남다른 서사를 가지고 있다는 점에서 KBO리그 역사에 새 이정표를 세운 것으로 평가된다. K팝과 맞물려 가수와 선수 모두 윈윈한 최초의 사례이기 때문이다.양의지의 인기는 I.O.I가 지난달 발표한 신곡 ‘갑자기’와 맞물려 있다. 가사 중 ‘자려고 누웠는데 갑자기’ 부분이 양의지의 응원가 중 ‘두산의 안방마님 양의지’ 부분과 멜로디가 유사했고 이에 착안한 유튜브 콘텐츠가 생산되면서 젊은 세대를 중심으로 선풍적인 인기를 끌었다.중독성 강한 멜로디에 ‘자려고 누웠는데 양의지’ 가사 때문에 자려고 누우면 양의지가 생각나는 팬들이 많아졌고, 두산도 양의지가 누운 채 등장하는 콘텐츠를 통해 적극적인 홍보에 나섰다. 그 결과 올스타 팬투표 기간 팬심은 양의지에게 대거 쏠렸다.I.O.I는 양의지를 만나 챌린지 영상을 함께 촬영하는 한편 지난 3일 직접 시구와 시타에도 나섰다. 기존 I.O.I 팬들에 더해 야구팬들의 뜨거운 사랑까지 등에 업은 ‘갑자기’는 각종 음원 차트를 휩쓸며 1위에 올랐다. 그리고 양의지 역시 올스타 팬투표에서 중간 집계 발표 때마다 계속 1위를 지켰다.시즌 초반 1할대에 허덕이던 양의지도 ‘갑자기’ 발표된 시점부터 부진에서 벗어나기 시작했다. 현재 타율을 0.255까지 끌어올리며 여전한 실력을 보여주고 있다. 6월로 한정하면 타율 0.310(58타수 18안타) 6홈런 14타점으로 완전히 살아난 모양새다. 서로 다른 분야의 콘텐츠가 서로에게 스며들어 당사자에게 최상의 결과를 내는 전무후무한 상황이 만들어진 것이다.드림 올스타 포수로 나설 가능성이 농후한 만큼 팬들의 관심은 이제 올스타전으로 쏠린다. 양의지가 과연 어떤 분장을 하고 나타날지가 벌써부터 뜨거운 관심사다. 팬들은 ‘이불이랑 베개 들고 오냐’, ‘누워서 포수 보냐’, ‘안타 치고 나가면 베이스에서 자냐’ 등의 반응을 남기며 기대감을 나타내고 있다.류재민 기자