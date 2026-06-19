9개월 넘게 재활했는데… KIA 김도현, 결국 토미존 수술 받는다

지난해 우측 팔꿈치 피로골절로 시즌 조기 마감

최근 불편함 다시 느껴…재검진 후 수술 결정

이미지 확대 KIA 타이거즈 김도현. KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 팔꿈치 재활 끝에 토미존 수술 결정

일본 도쿄서 미세 골절 접합과 인대 재건

지난해 피로골절 이후 복귀 무산

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프로야구 KIA 타이거즈 오른손 투수 김도현이 수술대에 오른다.19일 KIA에 따르면 김도현은 오는 30일 일본 도쿄의 도쿄스포츠정형외과에서 오른쪽 팔꿈치 미세 골절 접합 수술과 내측 측부 인대 재건(토미 존) 수술을 함께 진행한다.KIA는 “지난해 9월 팔꿈치 피로골절 소견으로 재활해 왔던 김도현이 최근 단계별 투구 프로그램(ITP) 도중 부상 부위에 다시 불편함을 느꼈다”면서 “정밀 재검진 결과와 구단 면담을 종합한 끝에 수술을 받기로 했다”고 설명했다.김도현은 지난 시즌 24경기 모두 선발로 나서 4승 7패 평균자책점 4.81을 기록했다. 소화한 이닝은 125와3분의1이닝으로 데뷔 후 가장 많았다.시즌 초반까지는 구위가 강력했으나 팔꿈치 부상 여파로 9월에 시즌을 마무리했고, 진단 결과 팔꿈치 피로골절 소견이 나왔다. 올해 복귀를 목표로 재활에 전념했으나, 한 번도 마운드에 오르지 못한 채 수술이 결정됐다.KIA 구단은 “건강하게 마운드에 돌아올 수 있도록 치료와 재활에 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.정회하 수습기자