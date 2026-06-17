전민재 한 방이면 충분했다…역전포 ‘쾅’ 롯데, SSG 꺾고 2연승

0-1 끌려가던 6회 역전 홈런 터뜨려

박세웅 6이닝 1실점 호투 시즌 2승

이미지 확대 롯데 자이언츠 전민재가 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG 랜더스의 경기에서 6회초 역전 투런포를 날리고 있다. 2026.6.17 롯데 자이언츠 제공

세줄 요약 전민재 역전 투런포로 승부 뒤집음

롯데, SSG에 2-1 승리하며 2연승

박세웅 6이닝 1실점, 불펜 무실점

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데 자이언츠가 전민재의 역전 투런포 한 방으로 경기를 뒤집으며 2연승을 달렸다. 6월 들어 첫 연승이다.롯데는 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 6회초 0-1로 뒤진 상황에서 나온 전민재의 역전 홈런에 힘입어 2-1로 승리했다. 전날 SSG를 꺾고 탈꼴찌에 성공한 롯데는 이로써 SSG를 0.5경기 차로 바짝 추격하며 순위 상승을 노려볼 수 있게 됐다.SSG가 12안타, 롯데가 10안타로 타격전이 펼쳐진 가운데도 득점은 많이 나지 않은 경기였다. SSG는 2회말 선두타자 김재환의 안타와 전의산의 2루타로 선취점을 냈지만 이게 이날 경기의 유일한 득점이었다.0-1로 끌려가던 롯데는 5회까지 무실점 투구를 이어가던 SSG 선발 김건우 공략에 성공하며 역전했다. 선두타자 나승엽이 좌익수 방면 안타로 출루했고 전민재가 김건우의 시속 144㎞ 직구를 공략해 비거리 110m를 날아가는 역전 홈런으로 경기를 뒤집었다.양 팀 타자들이 안타는 꾸준히 생산했지만 득점으로 이어지진 않았다. SSG는 9회말 1사 1, 3루의 마지막 기회를 잡았지만 최정이 삼진, 김재환이 내야 땅볼로 맥없이 물러나면서 경기를 내준 게 두고두고 아쉬웠다.롯데 선발 박세웅은 이날 6이닝 8피안타 4탈삼진 1사사구 1실점 호투로 시즌 2승(5패)째를 챙겼다. 김강현, 현도훈, 박정민으로 이어진 불펜진이 위기에도 무실점 릴레이를 펼치며 승리를 지켰다. 최준용도 9회말을 무사히 틀어막으며 세이브를 챙겼다.SSG 선발 김건우도 6이닝 8피안타 2실점으로 잘 던졌으나 득점이 뒷받침되지 않으며 아쉽게 됐다. 전의산이 3안타로 분전했지만 전체적으로 타선의 집중력이 모자랐다.류재민 기자