KIA “남아달라” 했지만 사상 초유의 거절…아데를린 어디 가나 했더니

멕시코 매체 통해 친정팀 복귀 사실 전해

32경기 10홈런 기록…구단 재계약 거부

이미지 확대 KIA 타이거즈 아데를린 로드리게스가 4일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데 자이언츠의 경기에서 5-0으로 앞선 5회말 공격에서 시즌 10호 홈런을 터뜨리고 있다. 2026.6.4 KIA 타이거즈 제공

세줄 요약 KIA 대체 외인 아데를린, 연장 계약 거절

데뷔전부터 홈런 폭발, 32경기 10홈런 활약

개인 사정 이유로 멕시코 리그 복귀 결정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KIA 타이거즈에서 6주간 인상적인 활약을 펼친 아데를린 로드리게스가 계약 연장을 거부하고 멕시코 리그로 복귀하는 것으로 알려졌다.멕시코 야구 매체 베이스볼 푸로는 16일(한국시간) “도미니카 공화국 출신 강타자 아데를린 로드리게스가 KIA 와 6주 계약을 만료하고 연장 계약을 거부한 채 멕시코 프로야구의 티후아나 토로스로 복귀하기로 결정했다”고 밝혔다.아데를린은 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상으로 전력에서 이탈한 해럴드 카스트로의 부상 대체 선수로 지난달 계약기간 6주 총액 5만 달러에 단기 계약한 뒤 팀에 합류했다. 김도영과 함께 홈런을 때릴 거포를 물색했고 지난해 멕시코 리그에서 42홈런을 날리며 홈런왕에 오른 아데를린을 발 빠르게 영입했다.적응을 마칠 새도 없이 바로 경기에 나선 아데를린은 데뷔전부터 홈런을 날리며 KIA 팬들을 들썩이게 했다. 지난달 5일 한화 이글스전에서 첫 타석부터 3점 홈런을 터뜨렸고 이튿날 2개의 홈런을 또 터뜨리며 데뷔 2경기 만에 홈런 3개를 기록했다. 지난달 23일 SSG 랜더스전부터는 3경기 연속 홈런을, 지난 4일 롯데 자이언츠전에서는 만루포를 터뜨리기도 했다.32경기에 출전해 타율 0.264(121타수 32안타)를 기록했는데 32개의 안타 중 10개가 홈런이었을 정도로 힘이 남달랐다. 장타율은 0.554를 기록했고 득점권 타율은 0.355로 해결사 역할을 톡톡히 했다.KIA는 지난 12일 광주 두산 베어스전을 앞두고 “아데를린과 연장 계약을 추진했으나 선수가 개인 사정을 이유로 고사했다”면서 재계약이 불발됐다고 밝혔다. 거절한 이유가 가족과 관련된 개인사정으로 선수가 이유를 밝히기 원치 않다 보니 구단에서도 명확하게 밝히기 어려운 상태다. 대체 선수가 구단의 계약 제안을 거부하는 사상 초유의 사태에 KIA로서는 적잖이 당황했지만 어쩔 수 없는 상황인 만큼 아데를린을 보내고 카스트로의 복귀를 기다리기로 했다.일각에서는 아데를린이 일본 등에서 더 좋은 계약 조건을 제시받은 것이 아닌가 하는 의견도 있었지만 멕시코 리그로 복귀하는 것으로 일단락됐다. 카스트로는 지난 15일 퓨처스리그에 복귀해 NC 다이노스를 상대로 복귀전을 치렀다. 이날 경기에서 그는 4타수 2안타로 활약했다.류재민 기자