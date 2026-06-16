양의지·홍창기 왜 걱정했지? ‘미친 타격감’ 올라올 선수는 올라온다

시즌 초반 부진 딛고 6월 들어 맹활약

양의지, 챌린지 인기 타고 올스타 1위

‘출루머신’ 홍창기 5할 타율로 맹활약

이미지 확대 양의지. 두산 베어스 제공

이미지 확대 양의지가 걸그룹 I.O.I의 멤버 청하(왼쪽), 전소미와 함께 챌린지를 하는 모습. 두산 베어스 유튜브 캡처

이미지 확대 홍창기. LG 트윈스 제공

세줄 요약 양의지, 6월 홈런 6개로 완전 부활

홍창기, 최근 5경기 5할 타율 맹타

두산·LG, 간판타자 반등에 동반 상승

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양의지(두산 베어스)가 계속 부진하면 어쩌지? 쓸데없는 걱정이었다. 홍창기(LG 트윈스)는 살아날 수 있을까? 역시 쓸데없는 걱정이었다.야구를 잘하는 선수가 잘한다. 양의지와 홍창기가 여전한 클래스를 보여주며 이름값을 회복하고 있다. 두 선수가 살아나자 팀도 덩달아 선전하고 있다.양의지는 6월 들어 6개의 홈런을 터뜨리며 뜨거운 타격감을 자랑하고 있다. 포수 골든글러브를 9번이나 수상했던 그는 지난 5월 중순까지 타율이 1할대에 그치며 에이징 커브 우려가 있었지만 최근 들어 완벽하게 살아났다.지난달 14일 KIA 타이거즈전에서 드디어 1할 타율을 벗어난 그는 이후 서서히 타격감을 끌어올리며 시즌 타율을 0.252까지 만들었다. 특히 6월 들어 완전히 부활했다. 16일 경기 전까지 6월에 치른 12경기에서 0.317의 타율에 홈런이 무려 6개다. 홈런 선두 오스틴 딘(LG)이 6월에 6개를 쳤다는 점을 고려하면 양의지가 얼마나 대단한 타격감을 유지하고 있는지 알 수 있는 대목이다. 시즌 11호 홈런으로 양의지는 13년 연속 두 자릿수 홈런도 달성했다.체력 부담이 큰 포수 수비는 후배 윤준호와 나눠서 하는 경기가 늘어나고 있지만 여전히 주전 포수로서의 존재감이 상당하다. 또한 양의지는 최근 걸그룹 I.O.I의 신곡 ‘갑자기’에 양의지의 이름을 넣은 가사가 화제가 되면서 직접 챌린지 영상을 찍는 등 경기 외적으로도 화제가 됐다.원래의 활약에 더해 챌린지로 젊은 팬들까지 사로잡으면서 양의지는 현재 진행 중인 올스타 팬 투표에서 1, 2차 모두 1위를 달릴 정도로 인기가 폭발했다. 양의지가 이번에 1위에 오른다면 2018년 이후 8년 만에 1위를 차지하게 된다.두산에 양의지가 있었다면 LG에는 홍창기가 있다. 지난주 5경기에서 5할 타율 맹타를 휘둘렀다. 18타수 9안타로 11일 SSG 랜더스전부터는 매일 안타를 생산하고 있다.‘출루 머신’이라는 명성에 맞지 않게 홍창기는 이번 시즌 깊은 부진에 빠졌었다. 지난달 21일까지도 타율은 1할대에 그쳤고 LG의 톱타자 고민도 깊어져 갔다. 극심한 타격 부진에도 선구안은 지켰지만 선구안만으로는 한계가 있었다.그러나 염경엽 감독은 홍창기를 포기하지 않았고 꾸준히 선발로 기용하면서 기회를 줬다. 홍창기는 그리고 5월 하반기부터 서서히 살아나더니 최근 리그에서 가장 무서운 타자로 거듭나고 있다.지난달 마지막 경기에서 4안타를 치며 뜨거운 6월을 예고했던 그는 6월 들어 타율 0.349를 기록하며 기대했던 모습 그대로 돌아왔다. 시즌 출루율 0.391로 리그 정상급 성적을 유지하면서 타격감까지 살아나자 LG의 성적도 탄탄대로를 걷고 있다.이번 시즌을 마치고 나면 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 그는 부진을 씻어내면서 마음의 짐도 덜어내고 있다. 개막 전 LG와 비FA 다년 계약이 무산됐던 상황이지만 현재의 실력을 유지한다면 자연스레 몸값도 따라올 것으로 전망된다.지난 14일 잠실 롯데 자이언츠전에서 3안타 2타점으로 팀의 6-1 승리를 이끌기도 했다. 홍창기는 “시즌 초반 힘든 시기에도 감독님께서 계속 믿어주시고 휴식도 챙겨주셨다”면서 “그 기대에 꼭 보답해야겠다는 생각이 정말 컸다. 앞으로도 팬들과 감독님의 기대에 부응할 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다”는 말로 남은 시즌 활약을 예고했다.류재민 기자