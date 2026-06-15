‘내가 올스타 1위가 될 상인가’…인기 폭발 양의지 2주 연속 독주

합계 173만 4348표 얻어 최다득표 자랑

철거예정 잠실구장 개최…LG·두산 강세

이미지 확대 두산 베어스 양의지가 14일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 두산과 KIA 타이거즈의 경기에서 3회초 타격하고 있다. 2026.6.14 광주 연합뉴스

세줄 요약 양의지, 올스타 팬 투표 2차 집계서 전체 1위 유지

173만표 돌파, 2위 손아섭과 약 14만표 격차

두산·LG, 잠실구장 효과로 각 부문 강세 지속

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프로야구 두산 베어스의 포수 양의지가 올스타 팬 투표 2차 중간 집계에서도 전체 득표 1위를 달렸다.한국야구위원회(KBO)는 15일 2026 KBO 올스타전 ‘베스트12’ 팬 투표 2차 중간 집계 결과를 발표했다. 양의지는 14일 오후 2시를 기준으로 총 173만 4348표를 얻으며 최다 득표자에 이름을 올렸다. 전체 328만 156표의 약 53％다.최다 득표 2위는 드림 올스타 지명 타자 부문 손아섭(두산·159만 4281표)이 올랐다. 양의지와는 약 14만표 차이다.올 시즌을 끝으로 철거에 들어가는 서울 잠실구장에서 열리는 만큼 잠실구장을 안방으로 쓰는 두산과 LG 트윈스가 각각 드림 올스타와 나눔 올스타에서 강세를 보이고 있다. 드림 올스타에서는 두산 곽빈(선발투수), 김정우(중간투수), 이영하(마무리투수), 박준순(2루수), 박찬호(유격수), 정수빈·김민석(이상 외야수) 9명의 두산 선수가 올스타 선정을 눈앞에 뒀다. 나눔 올스타에서는 송승기(선발투수), 오스틴 딘(1루수), 신민재(2루수), 오지환(유격수), 박해민(외야수)까지 5명이 1위를 지켰다.KBO는 1300만 관중을 향해 달려가는 프로야구의 흥행 열기를 타고 올스타전 총투표수가 지난해 2차 중간 집계 때보다 27％ 증가했다고 전했다. 올스타 베스트12를 뽑는 팬 투표는 오는 23일 오후 2시까지 진행된다. 팬 투표(70％)와 선수단 투표(30％) 결과를 합산한 최종 베스트12 명단은 24일 발표된다.올해 올스타전은 잠실구장에서 열린다. 7월 10일 퓨처스(2군) 올스타전과 홈런 레이스가 먼저 열리고, 다음날 올스타전 본 경기가 팬들을 기다린다.류재민 기자