화끈한 LG, 홈런 없이도 15-1 대승…송찬의 4안타 SSG전 싹쓸이

송찬의 2루타 4개로 5타점 맹활약

SSG 상대 8승1패 압도…천적 과시

이미지 확대 송찬의. LG 트윈스 제공

세줄 요약 LG, 홈런 없이 16안타로 SSG 15-1 완파

1회 빅이닝과 4회 대량 득점으로 승부 결정

송찬의, 첫 4안타·5타점 맹활약

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LG 트윈스가 홈런 없이 장단 16안타를 몰아치며 SSG 랜더스를 상대로 3연승을 달성했다. 시즌 상대 전적은 8승 1패가 되며 어김없이 천적관계를 과시했다.LG는 11일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와의 시즌 9차전에서 15-1 대승을 거뒀다. 이 승리로 시즌 39승째를 올리며 독주 체제에 돌입했다.1회부터 SSG 선발 김건우 공략에 성공하며 ‘빅이닝’을 만들었다. LG는 1회말 1사에서 박해민이 볼넷으로 출루해 2루 도루까지 성공했고 오스틴 딘의 안타로 1사 1, 3루를 만들었다. 타석에 들어선 문보경의 좌전 적시타로 3루 주자 박해민이 득점하며 1-0이 됐고 1사 만루에서 송찬의가 좌중간을 완전히 가르는 3타점 싹쓸이 2루타를 치면서 주자 3명이 모두 홈을 밟았다. 2사 후 이주헌의 적시타까지 터지며 LG는 1회부터 5-0으로 앞섰다.SSG가 3회초 1사 만루에서 최정이 밀어내기 볼넷을 기록하면서 1점을 만회했지만 그게 이날 SSG가 낸 점수의 전부였다. SSG는 기예르모 에레디아가 뜬공, 김성욱이 땅볼을 때리며 추가점에 실패했다.LG는 4회말 1사에서 이주헌의 2루타에 이어 신민재의 볼넷 출루, 홍창기의 적시타가 터지며 추가점을 냈고 박해민의 단타로 만루 찬스를 만들었다. 타석에 들어선 오스틴이 3타점 싹쓸이 2루타를 때리며 사실상 경기가 끝났다. LG는 오지환의 1타점 적시타를 보태 4회에만 5점을 더 추가하면서 10-1로 크게 앞섰다.이미 승리를 확정한 LG는 6회말 송찬의의 2타점 2루타를 포함해 3점을 더 냈고 7회말과 8회말에도 각각 1점씩 보태며 전의를 상실한 SSG를 상대로 15-1까지 달아났다. 이미 어찌할 수 없는 수준의 점수 차에 SSG 팬들도 일찌감치 경기를 빠져나가는 모습을 보였다. SSG는 선발 김건우가 3과3분의1이닝 9자책점으로 무너진 게 뼈아팠다.LG는 선발 김윤식이 2와3분의2이닝만 소화하고 내려오며 불안하게 출발했지만 장현식과 박시원이 남은 이닝을 무실점으로 막으며 승리를 지켰다. 송찬의는 개인 첫 4안타 경기로 5타점을 만들며 승리의 주역이 됐다. 이날 2루타만 4개를 때렸는데 이는 KBO리그 1경기 2루타 최다 기록으로 역대 세 번째다.류재민 기자