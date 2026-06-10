“홈런이다” vs “완전 파울”…김재환 타구 두고 희비 엇갈린 SSG·LG

9일 맞대결서 1회 구장 상단 때려

비디오 판독 끝에 파울 최종 결정

이미지 확대 SSG 랜더스 김재환이 9일 서울 잠실구장에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 맞대결에서 5회초 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.6.9. 뉴시스

세줄 요약 김재환 타구 판정 두고 감독들 해석 엇갈림

이숭용 홈런 주장, 염경엽 파울 확신

판정은 파울 유지, SSG 득점 기회 놓침

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홈런과 파울 사이. 김재환(SSG 랜더스)의 타구를 두고 감독들의 입장이 엇갈렸다.이숭용 SSG 감독이 10일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스전을 앞두고 전날 파울 판정을 받은 김재환의 공에 대해 홈런이라는 입장을 밝혔다.지난 9일 경기에서 김재환은 1회초 2사 1루에서 타석에 들어서 LG 선발 임찬규의 2구째 시속 141㎞ 몸쪽 높은 직구를 받아쳐 잠실구장 오른쪽 상단 벽을 맞추는 큼지막한 타구를 만들어냈다. 조금만 더 높게 떴다면 장외로 넘어갈 수 있었다.타구가 워낙 크다 보니 육안으로도, 화면을 통해서도 판독이 쉽지 않았다. 심판은 파울을 선언했고 홈런이라고 확신한 김재환이 비디오 판독을 요청했으나 기나긴 확인 과정 끝에 최종적으로 파울로 판정됐다. 초반에 기세를 잡을 기회를 놓친 SSG는 결국 2-8로 완패했다.이 감독은 “폴 위로 넘어 벽을 때리는 것으로 봤다”며 “폴을 넘어갔으니 육안으로 판단하는 수밖에 없는데 나는 홈런으로 봤다”고 확신했다. 이어 “선수들이 힘도 많이 좋아지고 기술도 좋아져서 이제 폴을 좀 더 높일 수 있는 방법이 없나 생각도 했다”고 아쉬움을 표했다.반면 염경엽 LG 감독은 파울이라고 확신했다. 염 감독은 “여기서 볼 때는 완전히 파울이었다”라며 “저기 바깥쪽에 맞았다”고 말했다.김재환은 홈런 대신 볼넷을 얻어냈지만 후속 타자 전의산이 땅볼로 물러났고 SSG는 득점에 실패했다. 염 감독은 “김재환의 그 타구가 넘어갔으면 분위기가 쉽지 않았을 것”이라며 파울 판정을 받은 것이 LG에게 좋게 작용했다고 분석했다.김재환의 홈런이 무산되면서 위기를 넘긴 LG 선발 임찬규는 5이닝 4피안타 4볼넷 1실점 호투로 팀의 승리를 이끌었다. 반면 SSG로서는 두고두고 아쉬울 장면이었다.류재민 기자