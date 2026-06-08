100억원 벌써 안 아깝네…‘야구천재’ 강백호 첫 MVP 됐다

불방망이 휘두르며 5월 MVP에 선정

타격 지표 상위권 올라 FA 효과 톡톡

이미지 확대 강백호. 한화 이글스 제공

세줄 요약 강백호, 5월 KBO 월간 MVP 첫 선정

23경기 타율 0.424, 8홈런 30타점 맹타

상금 300만원, 모교 기부금 200만원 예정

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지난해 한화 이글스와 4년 100억원에 사인한 강백호가 생애 첫 월간 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 100억원이 아깝지 않은 맹활약을 보여준 결과다.한국야구위원회(KBO)는 5월 월간 MVP로 강백호가 선정됐다고 8일 밝혔다. 강백호는 기자단 투표 총 35표 중 22표(62.9%), 팬 투표 45만 3247표 중 20만 7232표(45.7%)로 총점 54.29점을 받았다. 기자단 투표 6표, 팬 투표 7만 6373표로 총점 17점을 기록한 KIA 타이거즈 황동하를 넉넉히 제쳤다.강백호는 5월 뜨거운 방망이로 눈길을 사로잡았다. 23경기에서 타율 0.424(92타수 39안타) 8홈런 30타점 21득점을 기록했다. 출루율은 0.495, 장타율도 0.783을 기록하며 타격 주요 순위를 휩쓸었다. 타점과 장타율은 1위, 출루율·타율·안타·홈런은 2위를 기록했다.이날 기준 강백호는 타율 0.333(6위), 70안타(7위), 12홈런(공동 5위), 61타점(1위) 등 타격 지표에서 고루 상위권에 올라 있다.강백호가 월간 MVP에 선정된 것은 이번이 처음이다. 한화 선수로는 지난해 3~4월 MVP를 차지한 코디 폰세(토론토 블루제이스) 이후 약 1년 만이다. 한화 타자로 한정하면 2023년 7월 노시환 이후 약 3년 만이다.5월 MVP로 선정된 강백호는 상금 300만원과 함께 트로피를 받는다. 또한 KBO리그 메인 후원사인 신한은행의 후원으로 모교인 서울 이수중학교에 강백호 명의로 기부금 200만원이 전달될 예정이다.류재민 기자