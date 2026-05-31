삼성 최형우 KBO리그 첫 1000장타 달성

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세줄 요약 KBO 최초 통산 장타 1000개 달성

두산전 1타점 2루타로 대기록 완성

올해도 타율 0.346, OPS 0.990 활약

이미지 확대 삼성 라이온즈 최형우가 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 3회에 출루한 뒤 두 손을 들고 기뻐하고 있다. 삼성 제공

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‘기록의 사나이’ 최형우(삼성 라이온즈)가 KBO리그 최초로 장타 1000개를 넘어섰다.최형우는 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 4번 타자 좌익수로 출전해 3회 1타점 2루타를 날렸다. 이로써 최형우는 통산 2루타 553개, 3루타 20개, 홈런 427개로 장타 1000개를 채웠다. 프로야구 출범 후 44년 동안 장타 1000개는 처음이다.최형우는 ‘현역 최고령’이라는 타이틀이 믿기지 않을 정도로 여러 타격 부문 상위권에 이름을 올려놨다. 전날 기준 통산 최다 안타(2648개), 통산 2루타(552개), 통산 타점(1778개), 통산 최다 루타(4521개) 1위를 기록 중이다.올해는 30일 기준 모두 49경기에서 타율 0.346, 8홈런, 41타점, 26득점에 OPS(출루율+장타율) 0.990으로 맹활약하고 있다. 특히 지난 28일 SSG 랜더스전에서 시즌 8번째 홈런을 터뜨리며 KBO 역대 두 번째 ‘19시즌 연속 10홈런’ 대기록에 바짝 다가섰다.최형우는 2002년 삼성에 입단한 뒤 2008년 4월 1일 잠실 LG 트윈스전에서 데뷔 첫 홈런을 기록했다. 그해 19홈런을 터트리며 단숨에 삼성 타선의 핵심 전력으로 떠올랐고, 이후 지난 시즌까지 매년 10홈런 이상을 때려 왔다.현재 KBO리그 최다 연속 시즌 10홈런 기록은 최정(SSG 랜더스)이 2006년부터 올 시즌까지 기록한 21시즌 연속 10홈런이 최다이다. 최형우가 2008~2025년까지 기록한 18시즌 연속 10홈런, 강민호(삼성)가 2010~2025년에 걸쳐 기록한 16시즌 연속 10홈런이 각각 2위와 3위를 기록하고 있다.김기중 기자