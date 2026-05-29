삼성, 오러클린과 두 번째 계약 연장...7월 16일까지

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세줄 요약 오러클린과 계약 7월 16일까지 연장

맷 매닝 부상 공백 메운 대체 선발

최근 호투로 재계약 결정

이미지 확대 삼성 라이온즈 잭 오러클린. 삼성 라이온즈 제공

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프로야구 삼성 라이온즈가 부상 대체 외국인 투수 잭 오러클린과 계약을 다시 한번 연장했다.삼성 구단은 29일 “오러클린과 10만 달러에 계약 기간을 7월 16일까지 추가 연장하기로 했다”고 밝혔다.삼성은 지난 3월 16일 맷 매닝이 팔꿈치 인대 파열로 출전이 어려워지자 오러클린과 6주간 총액 5만 달러에 계약했다.삼성은 오러클린이 기대 이상으로 활약하자 그와 이달 31일까지 3만 달러에 한 차례 계약을 연장했고, 이날 두 번째 계약 연장을 결정했다.오러클린은 올 시즌 10경기에 선발 등판해 4승 2패 평균자책점 3.68을 기록했다. 최근 6경기에선 5차례 퀄리티스타트(6이닝 3자책점 이하)를 포함해 4승 1패 평균자책점 2.80의 뛰어난 투구를 보였다.오러클린은 “팀 성적이 좋아서 기쁘다”라며 “계속 팀에 도움이 되고 싶다”고 밝혔다.박성국 기자