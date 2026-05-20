‘1개 차이’ 따닥따닥… 홈런왕 레이스 점화

토종 vs 외국인 엎치락뒤치락

이미지 확대

세줄 요약 김도영 주춤 속 홈런왕 경쟁 혼전

힐리어드·최정·오스틴·강백호 추격

키움, 브룩스 방출 뒤 히우라 영입

2026-05-20 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

낮 기온이 30도를 넘어가는 날씨가 시작되면서 프로야구 홈런 경쟁도 달아오르고 있다. 압도적으로 앞서는 선수 없이 국내 선수와 외국인 선수가 엎치락뒤치락하고 있다. 이른 더위와 함께 거포들의 방망이도 더욱 불을 뿜을 것으로 보인다.19일 기준 KBO리그에서 두 자릿수 홈런을 기록한 선수는 5명이다. 시즌 초반만 해도 김도영(KIA 타이거즈)이 3월에 홈런 1개, 4월에 홈런 9개를 더해 가장 먼저 두 자릿수 홈런을 달성하며 독주를 이어갔다. 그러나 김도영이 5월에 홈런 3개로 주춤한 사이 샘 힐리어드(kt 위즈·12개), 최정(SSG 랜더스·11개), 오스틴 딘(LG 트윈스·11개), 강백호(한화 이글스·10개)가 최근 홈런을 몰아치며 두 자릿수 홈런 대열에 합류했다.야구팬들로서는 국내 선수와 외국인 선수의 홈런 대결을 보는 재미가 쏠쏠하다. 토종 거포 대표인 김도영과 최정은 지난해 부상의 아쉬움을 털고 자존심을 회복하고 있다. LG 역대 외국인 타자 최다 홈런(97개)의 주인공인 오스틴과 올해 새로 KBO리그에 합류한 힐리어드의 힘 대결도 만만치 않다. 특히 힐리어드는 5월에만 7개의 홈런을 날리며 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 44홈런 타자의 위력을 보여주고 있다. 지난해 르윈 디아즈(삼성 라이온즈)가 50홈런을 때리며 독주했지만 올해는 양상이 달라지는 분위기다.날씨가 더워질수록 홈런 확률이 높아진다는 이야기는 야구팬들 사이에서 유명한 속설이다. 실제로 올해 3~4월 137경기에서 217개의 홈런이 나왔는데 5월에는 이날까지 79경기에서 161개 홈런이 나왔다. 경기당 평균 1.58개에서 2.04개로 늘어나 타고투저 흐름을 보이면서 홈런 경쟁도 가속화하는 분위기다.타자들의 홈런이 늘어나면서 구단별로 홈런을 잘 치는 구단과 못 치는 구단의 희비도 엇갈리고 있다. 한화는 허인서(9개), 문현빈(8개), 노시환(7개) 등까지 불방망이를 휘두르며 전체 51개를 기록해 화끈한 공격력으로 최근 이기는 경기가 많아지고 있다. 반면 24개로 전체 꼴찌인 키움 히어로즈는 지난 18일 홈런 0개로 부진한 트렌턴 브룩스를 내보내고 MLB 통산 50홈런의 케스턴 히우라를 영입하는 결단을 내렸다.류재민 기자