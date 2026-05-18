‘지독한 아홉수’ 류현진… 눈앞에서 날아간 200승

한화, kt에 난타당하며 1점차 패

2012·2019년에도 아홉수 수렁에

이미지 확대 류현진이 17일 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 한화 이글스와 kt 위즈의 경기에서 선발 투수로 마운드에 올라 5회까지 2실점 3탈삼진으로 막으며 승리 투수 요건을 갖춘 채 마운드를 내려가고 있다. 한미 통산 200승에 도전했던 그는 불펜 투수들의 대량 실점으로 승수 추가에 실패했다.

연합뉴스

세줄 요약 류현진 5이닝 2실점 호투, 승리 요건 충족

한화 불펜 난조로 6-3 리드 지키지 못함

kt 이정훈 끝내기 안타, 한화 7-8 역전패

2026-05-18 B6면

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류현진(한화 이글스)이 또다시 아홉수에 걸리며 한미 통산 200승을 눈앞에서 놓쳤다. 승리 투수 요건을 갖추고 내려왔지만 불펜진의 방화에 200승 도전을 다음으로 미루게 됐다.류현진은 17일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 한화와 kt 위즈의 경기에서 5이닝 2실점 3탈삼진을 기록했지만 6-3으로 앞서던 7회말 불펜진이 kt 타선에 난타당해 6-6이 되면서 승리가 날아갔다. 한화는 9회말 이정훈에게 끝내기 안타를 허용하며 7-8로 역전패했다.등번호가 99번이라서 그런 것은 아니겠지만 류현진은 아홉수와 악연이 질기다. 미국에 가기 전인 2012년 통산 99승과 시즌 10승이 걸린 마지막 등판 경기에서 10이닝 1실점으로 투혼을 발휘하고도 승리에 실패했다.2019년에는 9승을 올린 뒤 4경기 연속 승을 쌓지 못한 적도 있다. 한국에 돌아와서는 그토록 바라던 KBO리그 통산 99승째를 올리기까지 4경기가 걸렸다. 이날 경기를 앞두고 이강철 kt 감독은 “너무 빨리해도 안 좋다. 다음에 대전에서 하면 좋겠다”고 농담했는데 그 말이 현실이 됐다.마지막까지 난타전이 이어진 경기였다. kt는 7회말 김현수의 2타점 적시타, 김상수의 1타점 적시타로 6-6을 만들며 안방에서의 대기록 작성을 허락하지 않았다. 이어 7-7로 맞선 9회말 1사 1, 3루에서 이정훈이 한화 강재민을 상대로 내야를 벗어나는 역전 적시타를 때리며 8-7로 승리했다. 이정훈의 개인 첫 번째 끝내기 기록이다.이 승리로 kt는 3연패에서 벗어났다. 공동 선두였던 삼성 라이온즈가 이날 KIA 타이거즈에 7-16으로 패하면서 kt가 단독 선두가 됐다.LG 트윈스는 선발 임찬규의 6이닝 3실점 호투와 오스틴 딘의 2홈런 4타점 맹타를 앞세워 SSG 랜더스를 6-4로 꺾고 2위에 올랐다.두산 베어스는 7회말 2개의 실책이 겹쳐 7실점하며 무너진 롯데 자이언츠에 8-4 역전승을 거뒀다.키움 히어로즈는 박준현의 6이닝 1실점 호투와 안치홍, 김건희의 홈런포에 힘입어 NC 다이노스에 3-2로 이겼다.류재민 기자