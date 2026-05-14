한화팬은 응원 금지? 고척돔에 붙은 안내문…키움 “구단이 한 것 아니다”

키움·한화전 앞두고 온라인서 화제

1만 6000석 매진에 팬들 갈등 추정

이미지 확대 한화팬을 향해 1루 응원석 매너를 당부한 안내문. 2026.5.13 온라인커뮤니티 캡처

이미지 확대 13일 서울 고척돔에서 열린 2026 KBO리그 키움 히어로즈와 한화 이글스의 경기에서 키움 서건창이 4회말 적시타를 대린 뒤 박수를 보내고 있다. 2026.5.13 키움 히어로즈 제공

세줄 요약 고척돔 한화 팬 매너 안내문 논란

키움, 구단 부착 아님과 즉시 수거 설명

만원 관중 속 응원석 갈등 재조명

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한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기가 열린 고척스카이돔에 한화 팬들을 향해 매너를 당부하는 안내문이 붙었다. 키움은 구단에서 붙인 것이 아니며 보이는 즉시 수거했다고 설명했다.키움은 13일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO리그 안방경기에서 한화를 상대로 3-2로 승리했다. 이날 12일 만에 선발 등판한 한화 선발 윌켈 에르난데스를 상대로 1회말부터 임병욱의 2루타와 한화 포수 허인서의 악송구로 2점을 먼저 뽑았고 4회말에는 서건창의 적시타로 1점을 보태면서 승리 공식을 만들어냈다.한화는 키움 선발 박정훈의 호투에 막혀 끌려다니다가 8회초 허인서와 이원석의 적시타로 2점을 만회했다. 1사에서 타석에 들어선 강백호가 중전 안타를 날렸고 노시환이 좌전 안타를 치며 1사 1, 2루의 기회를 만들었다. 허인서가 좌전 적시타를 터뜨리며 1점을 만회했고 대타 이진영이 삼진으로 물러난 뒤 이원석의 좌중간 적시타가 터지며 추가 득점에 성공했다. 다만 심우준이 우익수 뜬공으로 물러나며 역전에 실패했고 결국 그대로 패배로 귀결됐다.그런데 이날 경기에서는 팬들 사이에 신경전이 오가며 온라인에서 화제가 됐다. 키움 응원석 쪽에 “이곳은 히어로즈 홈 응원석입니다. 매너를 지켜주세요.”라는 문구가 적힌 안내문이 붙은 것이었다. 구석에는 히어로즈 로고가 들어가 있었다.전날 경기와 이날 경기 모두 고척돔은 1만 6000석의 좌석이 매진됐다. 올 시즌 고척돔의 12번째 매진 경기였다.다수의 한화 팬이 경기장을 찾으면서 원정 응원석인 3루를 벗어나 1루까지 넘어와 응원하면서 팬들 사이에 갈등이 있던 것으로 추정된다. 키움 관계자는 “구단에서 붙인 것은 아니다”라며 “경호 측에서 경기장에 붙은 것을 보고 바로 수거했다”고 밝혔다.지난해 1200만 관중을 돌파했던 프로야구가 올해는 지난해보다 더 거침없는 관중몰이로 1300만 관중을 향해 달려가면서 연일 야구장이 붐비는 상황이다. 대다수 구장이 홈 응원석은 1루, 원정 응원석은 3루 쪽에 운영하는데 일부 인기 구단 경기의 경우 자신이 앉아야 할 응원석을 벗어나는 사례도 생긴다. 프로야구 인기가 치솟으면서 어쩔 수 없이 발생하는 문제인 만큼 팬들 사이에 응원 매너 문제도 보다 평화롭게 정착돼야 할 것으로 보인다.류재민 기자