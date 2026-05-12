노시환·허인서도 가세… 불방망이 터진 독수리

한화 ‘페문강노허’ 라인 화력쇼

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세줄 요약 노시환 부활, 홈런 6개로 중심 타선 복귀

허인서 8경기 5홈런, 하위 타선에 힘 보탬

한화 타선 폭발, LG전 2연승과 20득점

2026-05-13 B7면

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‘실점보다 득점이 많으면 이긴다.’ 최근 프로야구 KBO리그에서 이 단순한 공식을 가장 잘 지키는 구단은 한화 이글스다. 노시환①의 극적인 반등에 포수 허인서②의 폭발적인 장타력으로 마운드의 불안을 지워버리는 화력쇼를 연일 펼치고 있다.한화는 올 시즌 초반부터 2·3·4번 ‘페문강’ 타선이 꾸준히 제 역할을 해왔다. 요나단 페라자③가 활로를 열고 문현빈④이 이어주면 강백호⑤가 해결하면서 타선의 중심을 잡았다. 다만 이어지는 라인은 영 힘을 쓰지 못했다. 5번 노시환이 극심한 슬럼프에 빠진 데다 6번 채은성마저 부진하며 찬스를 번번이 놓쳤다.그러나 노시환이 최근 부활포를 쏘면서 한화 타선도 동반 폭발했다. 그는 지난 시즌을 마치고 한화와 11년 307억원의 역대급 계약을 체결했지만, 올 시즌 초반 부진을 거듭했다. 급기야 지난달 12일 타율 0.145, OPS(출루율+장타율) 0.394를 찍고 2군으로 내려갔다. 열흘 뒤 재정비를 마치고 돌아온 그는 완전히 달라졌다. 지난달 23일부터 이달 10일까지 홈런 6개로 거포 감각을 되찾았다. 이 기간 타율도 0.323, OPS 1.009로 뛰었다.프로 데뷔 5년차 허인서도 한화 핵심 타선에 합류해 힘을 보탰다. 그는 이달 8경기 동안 5개 홈런을 터뜨리며 타율 0.500, OPS 1.626을 기록했다. 김경문 한화 감독은 8번이었던 그를 7번으로, 다시 6번으로 끌어올리며 ‘페문강노허’ 라인을 구축했다.이들이 힘을 발휘한 지난 9·10일 LG 트윈스전에서 한화는 11-3, 9-3으로 2경기 동안 20득점을 폭발시키며 LG 마운드를 무너뜨렸다.11일 기준 한화의 팀타율은 0.278로 1위 kt 위즈(0.279)를 바짝 추격하고 있다. 장타율은 0.420으로 단연 선두다. 최근 6경기에선 경기당 평균 8.83점을 뽑아내며 가공할 화력을 뽐내고 있다. 아직은 하위권이지만 지난 3일 9위까지 떨어졌던 팀 순위는 7위로 두 계단 뛰었다.다만 마운드는 여전히 불안하다. 외국인 원투펀치 윌켈 에르난데스, 오웬 화이트 부상에 문동주까지 이탈하면서 선발진 중 류현진과 왕옌청만 남은 상황이다. 한화의 평균자책점은 5.29로 전체 팀 가운데 10위, 볼넷과 사구 역시 10위로 리그 최하위다. 세이브 역시 리그 평균 8.3의 절반인 4에 불과하다.김기중 기자