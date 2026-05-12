돌아온 거포 노시환, 키움전 1회부터 그랜드슬램

세줄 요약 노시환, 키움전 1회 만루포 폭발

초구 높은 직구 공략해 135ｍ 장타

최근 10경기 타율 0.357, 5홈런

이미지 확대 돌아온 한화의 노시환 23일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 한화-LG경기. 4회 초 원아웃 한화 노시환이 1점 홈런을 치고 환호하고 있다. 2026.4.23 연합뉴스

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프로야구 한화 이글스의 거포 노시환이 그랜드슬램을 퍼 올렸다.노시환은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO리그 키움 히어로즈와 방문 경기 1회 1사 만루에서 비거리 135ｍ의 중월 만루 홈런을 때려냈다. 키움 선발 배동현이 초구로 던진 시속 144㎞짜리 높은 직구를 받아쳐 담장을 넘겼다.올 시즌 초반 극심한 슬럼프를 겪은 노시환은 1군에 복귀한 지난달 23일부터 뜨거운 타격감을 이어오고 있다. 4월 30일 SSG 랜더스전부터 10일 LG 트윈스전까지 최근 10경기에선 타율 0.357, 5홈런, 12타점을 기록했다.그는 시즌 7호 홈런을 쳐 최다 홈런 순위 공동 6위로 뛰어올랐다.박성국 기자