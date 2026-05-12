4·5선발이 ‘원투펀치’… 토종 거인의 진격

롯데 김진욱·나균안 ‘마운드 반란’

이미지 확대 김진욱. 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 나균안. 롯데 자이언츠 제공

이미지 확대 롯데 자이언츠 김진욱(왼쪽)과 나균안이 지난 10일 부산 사직구장에서 열린 KIA 타이거즈전에 앞서 올 시즌 선전을 다짐하는 의미로 V를 그리며 함께 기념사진을 찍고 있다.

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2026-05-12 B7면

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시작은 4, 5선발이었으나 성적은 1, 2선발급이다. 롯데 자이언츠 김진욱(24)과 나균안(28)이 올해 외국인 투수를 뛰어넘는 활약으로 마운드에 지각변동을 일으키고 있다.11일 기준 규정 이닝을 채우고 평균자책점이 2점대인 선수는 8명으로 이 가운데 롯데만 유일하게 2명이다. 김진욱이 2.53으로 4위(국내 1위), 나균안이 2.63으로 공동 6위(국내 공동 3위)다. 팀마다 외국인 투수가 원투펀치 역할을 하는데 롯데만 정반대인 셈이다.지난 10일 부산 사직구장에서 만난 김진욱은 “지난 5년간 결과가 안 좋았는데 그 과정에서 얻는 것도 많았고, 이전에는 볼넷이 두려웠지만 이제는 타자와 적극 승부하려다 보니 좋은 결과가 나온다”고 말했다. 나균안은 “전에는 방어적으로 투구를 했는데 올해는 공격적으로 스타일을 바꾼 게 달라진 비결”이라고 밝혔다.팬들 사이에서는 롯데에 메이저리거가 2명 있다는 우스갯소리도 나온다. 김진욱은 최근 2년 연속 사이영상을 받은 타릭 스쿠발(30·디트로이트 타이거스)의 체인지업을 연마한 것이 효과를 보면서 ‘사직 스쿠발’이란 별명을 얻었다. 나균안은 과거 포수에서 투수로 전향할 때 투타겸업에 나서 오타니 쇼헤이(32·로스앤젤레스 다저스)와 비교됐다.입단 당시 한국 야구를 이끌 특급 좌완으로 평가받았던 김진욱은 지난해까지 그저 그런 투수로 남았다. 그러나 올 시즌을 앞두고 일본 투수들의 구속 혁명을 이끄는 것으로 유명한 ‘넥스트 베이스’에 다녀온 것이 대전환의 계기가 됐다. 김진욱은 “일본에서 배운 것을 가져와 코치님들과 이야기하면서 수정해 나갔다”면서 “사직 스쿠발이란 별명도 마음에 든다. 체인지업 덕분에 옵션도 늘어나 타자에게 혼선을 줄 수 있어 만족한다”고 웃었다.나균안은 주무기인 포크볼의 위력을 늘리기 위해 고민한 것이 좋은 결과로 이어지고 있다. 그는 “포크볼을 어떻게 하면 결정구로 잘 쓸 수 있을까 연구를 많이 했다”면서 “포크볼을 던지기 전 직구나 커터 같은 구종을 잘 활용해야 한다고 해서 전력분석팀과 분석해 더 공격적으로 하고 있다”고 전했다.함께 전성기를 맞고 있다 보니 의지도 된다. 서로의 투구에 대해 묻자 나균안은 “진욱이가 전에는 타자랑 싸우기보다 혼자 생각이 많아 보였는데 지금은 자기 공을 던지면서 마운드에서 여유가 있다”고 평가했다. 김진욱은 “균안이 형은 타자의 반응을 보고 승부를 가져가는 디테일이 있어서 그런 부분을 보고 배우고 있다”고 말했다.나균안은 아직 시즌 규정 이닝(144이닝)을 던진 적이 없어 올해는 이를 달성하는 게 최우선 목표다. 2023년 거둔 6승을 넘어 10승 투수의 꿈도 품고 있다. 김진욱 역시 이닝 소화력을 당면 과제로 삼았다. 타선의 부진으로 아직은 김진욱이 2승, 나균안이 1승에 그치지만 둘은 개인 성적보다 팀의 승리, 나아가 우승까지 함께 바라본다.글·사진 부산 류재민 기자