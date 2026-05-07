연속 K에 홈런 펑펑…류현진, 최형우, 최정, 구승민 ‘노장의 품격’

세줄 요약 류현진, 6이닝 1실점 호투로 한화 연패 차단

최형우·최정, 연속 홈런과 맹타로 타선 견인

구승민, 223일 만의 복귀전 무실점 투구

이미지 확대 류현진, 최형우, 최정, 구승민. 사진제공 각 구단

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‘나이를 거꾸로 먹는’ 노장들이 KBO리그를 달구고 있다. 혼을 빼놓는 공으로 팀을 구하고, 연속 홈런 불방망이로 팀에 활력을 불어넣는다. ‘야구는 나이로 하는 게 아니다’는 말이 와닿는 활약이다.‘코리안 몬스터’ 류현진(39·한화 이글스)은 6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정 경기에 선발 출전해 6이닝 1실점 호투했다. 6이닝 동안 투구수는 85개에 불과했고, 이 가운데 스트라이크가 59개였다. 노련미 넘치는 경기 운영에 힘입어 한화는 7-2로 이겼고, 최근 2연패와 KIA전 4연패를 끊었다. 특히 에르난데스·문동주의 부상으로 흔들린 한화 불펜을 단단히 잡았다는 점에서 뜻깊다.류현진 개인으로선 한화 유니폼을 입고 거둔 120번째 승리이기도 했다. 2006년 한화에서 데뷔한 그는 2012년까지 KBO리그 98승을 따냈고, 2013~2023년 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와 토론토 블루제이스에서 78승을 거뒀다. 이후 한화로 복귀한 뒤 2024년 10승, 2025년 9승에 이어 올시즌 3승을 추가했다.KBO리그 최고령인 삼성 라이온즈의 최형우(43)는 7일 기준 홈런 부문 3위를 달리고 있다. 최근 3경기 연속 홈런포를 쏘면서 홈런왕 레이스를 뜨겁게 하고 있다. 최근 10경기 동안 36타수 19안타로 타율 0.528이다. 13경기 연속 안타 행진으로 손아섭을 제치고 개인 통산 최다 안타 신기록 행진까지 펼치고 있다. 그럼에도 정작 본인은 담담하다. 최형우는 6일 경기 후 인터뷰에서 “항상 기본에 충실하려고 한다. 찬스가 생기면 살려야 하고, 주자가 있으면 불러들이는 게 중요하다”고 밝혔다.성실함으로 따지면 단연 SSG 최정(39)을 꼽을 수 있다. 그는 6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 선발 출전해 1회말 선제 투런포를 터뜨렸다. 통산 527호 홈런이자, 올 시즌 9호 홈런이다. 1개만 더 추가하면 21시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록한다. 이 부문 기록을 보유한 자신을 한 번 더 뛰어넘는 셈이다. SSG의 전신인 SK 와이번스에 2005년 입단한 최정은 2006년 12홈런을 시작으로 매 시즌 10개 이상의 홈런을 날리고 있다. 40홈런을 쏜 2016년과 46홈런을 때리며 홈런왕 타이틀을 차지한 전성기에 비해 시즌당 홈런 수는 떨어지는 추세지만, 슬러거의 면모는 여전하다.롯데 베테랑 투수 구승민(36)은 6일 수원 KT위즈파크에서 열린 kt 위즈와 경기에서 구원 등판해 1이닝 2탈삼진 무실점 완벽투를 펼치며 팀의 8-1 완승에 기여했다. 지난해 9월 25일 LG 트윈스전 이후 223일 만에 1군 등판이다.2013년 롯데에 입단한 구승민은 2020년 20홀드를 시작으로 2021년 20홀드, 2022년 26홀드, 2023년 22홀드를 차례로 달성하며 안지만에 이어 프로야구 역대 두 번째 4시즌 연속 20홀드를 해냈다. 2025시즌 전 롯데와 2+2년 최대 21억 원에 자유계약선수(FA) 계약을 체결했지만, 계약 첫해 11경기 1패 1홀드 평균자책점 7.00으로 부진했다. 올해 2군에서 개막을 맞이했지만, 이번 등판으로 부활의 신호탄을 올렸다.김기중 기자