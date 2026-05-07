와, 아데를린! 특급 영입 작전 통했다…연타석+연이틀 홈런에 KIA 갈증도 싹

류현진 상대 담장 넘기며 벌써 3홈런

카스트로 부상에 발 빠른 대처 빛나

이미지 확대 KIA 타이거즈 아데를린 로드리게스가 6일 광주 기아 챔피언스 필드에서 열린 프로야구 한화 이글스와 KIA의 경기에서 6회말 솔로 홈런을 때리고 있다. 2026.5.6 광주 연합뉴스

세줄 요약 KIA, 대체 외인 아데를린 로드리게스 영입

데뷔 2경기 3홈런, 연타석 아치 폭발

장타력 보강하며 팀 타선 기대감 상승

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KIA 타이거즈가 대체 외국인 선수로 데려온 아데를린 로드리게스의 방망이가 심상치 않다. KIA에 필요한 장타력을 보완하면서 6주 이상 뛸 수 있을 것이란 기대가 벌써부터 나온다.아데를린은 6일 광주 기아 챔피언스 필드에서 열린 KIA와 한화 이글스의 맞대결에서 6회말 큼직한 솔로 홈런을 터뜨렸다. KIA가 0-5로 뒤진 6회말 2사 후 타석에 나선 그는 한화 선발 류현진을 상대로 볼카운트 1볼 1스트라이크에서 3구째 바깥쪽 체인지업을 공략해 좌중간 담장을 넘겼다.기세가 오른 아데를린은 9회초에도 한화 마무리 잭 쿠싱을 상대로 중월 솔로포를 쏘아 올리며 연타석 아치를 그렸다. 전날 데뷔전에서도 3점 홈런을 날린 것을 포함해 2경기에서 3홈런으로 장타율은 무려 1.500에 달한다.아데를린의 영입은 KIA 프런트의 역량, 현장과의 찰떡 호흡을 보여주는 대목으로 평가된다. KIA 프런트는 카스트로가 다치자마자 빠르게 목록에 있는 선수를 살피고 레이더를 돌려 아데를린과 6주 5만 달러 계약을 맺었다. 카스트로가 다친 게 4월 25일, 아데를린이 구단과 계약한 게 5월 4일로 딱 9일이 걸렸다.아데를린을 선택한 이유는 장타력 때문이다. 아데를린은 지난해 멕시코 리그에서 42홈런을 날리며 홈런왕에 오른 거포다. KIA는 아데를린이 경기에 나서기 전까지 홈런 31개를 때려냈다. 전체 순위로는 2위였지만 김도영이 이 가운데 홀로 11개를 책임졌다는 함정이 숨어 있었다. 자칫하다가는 김도영만 피하면 되는 팀이 될 수 있는 상황이었다.KIA 관계자는 “김도영과 함께 홈런을 칠 수 있는 선수를 현장에서 원했다”면서 “아데를린도 상당히 적극적이어서 신속하게 데려올 수 있었다”고 설명했다. 아데를린 역시 멕시코 리그 구단인 토로스 데 티후아나의 반대를 직접 설득해 이적 허락을 받았다. 6주 단기계약으로는 필요한 선수를 데려오기가 쉽지 않은데도 KIA가 수요와 공급이 일치하는 선수를 제대로 택하면서 기대했던 최상의 결과물이 나타나고 있다.아데를린은 “6주 계약 자체가 실망스러웠다면 한국에 안 왔을 것”이라며 “KBO리그가 외국인이 뛸 기회가 제한적인데 6주라도 기회를 얻어 기쁘다”고 말했다. 그는 “6주 이후의 계약은 아직 시간이 많이 남아 있다”면서 “한 경기 한 경기 집중하고 최선을 다하면 좋은 결과가 있지 않을까”라는 각오를 전했다.홈런 타자가 1명 있는 것과 2명 있는 것은 상대에게 주는 부담감의 차이가 천지 차이다. KIA로서는 야심 차게 새로 영입한 카스트로가 기대에 못 미치는 성적을 보여 아쉽던 차에 장타력을 해갈해주는 선수가 나타나면서 호랑이의 날개가 완전해지는 분위기가 됐다.류재민 기자