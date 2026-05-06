“갈아엎어라!” 한화, 승리요정 늑구 약발 끝? ‘꼴찌 경쟁’ 돌입…팬들은 본사 앞 트럭 시위

세줄 요약 한화, 연패와 부상 악재로 9위 추락

선발진 붕괴와 불펜 과부하 심화

팬들, 본사 앞 트럭 시위로 항의

이미지 확대 한화 사옥 앞 프로야구 팬 트럭 시위 프로야구 한화 이글스 일부 팬들이 6일 서울 중구 청계천로변에 있는 한화 본사 사옥 앞에서 트럭 시위를 벌이고 있다. 이들은 최근 한화 구단의 경기 운영과 선수 관리에 문제점이 터져 나와 행동에 나섰다며 오는 8일에는 대전 한화생명 볼파크에서 트럭 시위를 이어갈 예정이라고 밝혔다. 2026.5.6 연합뉴스(독자 제공)

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지난달 대전 오월드에서 탈출했던 늑대 ‘늑구’가 생환한 직후, 대전을 연고로 둔 프로야구 한화 이글스가 연패를 끊자 팬들 사이에서는 “팀명을 한화 늑구스, 한화 울브스로 바꾸자”는 들뜬 반응이 나왔다.하지만 ‘승리요정’ 늑구의 약발은 오래가지 않았다. 한화는 6일 현재 12승 19패로 리그 9위까지 내려앉았다. 최하위 키움 히어로즈와는 불과 반 경기 차다. 선수단 연봉 총액이 한화의 절반 수준인 키움과 사실상 ‘꼴찌 경쟁’에 들어간 셈이다. 올해 선수단 연봉 총액은 키움 49억원, 한화 96억 8000만원이다.한화는 지난해 강력한 선발진을 앞세워 정규시즌 2위, 한국시리즈 준우승을 차지했다. 코디 폰세와 라이언 와이스가 구축한 원투펀치가 핵심이었다. 그러나 두 투수가 모두 미국으로 떠나면서 어느 정도의 선발진 약화가 예상됐다. 문제는 약화 수준을 넘어 마운드 전체가 초토화됐다는 점이다.폰세와 와이스를 대신해 영입한 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스가 부상으로 나란히 이탈한 데 이어 문동주까지 어깨 부상으로 시즌 아웃되면서 선발 로테이션은 사실상 붕괴했다.김경문 감독은 강건우, 박준영, 정우주로 빈자리를 메우겠다는 구상을 밝혔다. 그러나 강건우와 정우주는 신인이고, 박준영 역시 긴 이닝을 책임진 경험이 많지 않다. 세 선수 모두 주로 불펜에서 뛰어온 만큼 선발로 안정적인 이닝을 소화할 수 있을지는 미지수다.첫 시험대에 오른 강건우는 5일 광주 KIA 타이거즈전에서 1이닝 4피안타 1피홈런 5실점으로 무너졌다. 대체 선발이 초반부터 흔들리면 불펜 부담은 더 커질 수밖에 없다.한화 불펜도 이미 한계에 다다랐다. 한화 불펜은 올 시즌 135⅓이닝을 소화해 리그에서 가장 많은 이닝을 던졌다. 반면 불펜 평균자책점은 6.45로 최하위다. 많이 던지고, 많이 맞고 있는 셈이다.마무리 김서현은 안정을 찾지 못해 2군으로 내려갔고, 선발 자원으로 영입했던 부상 대체 외국인 투수 쿠싱이 고육지책으로 뒷문을 맡고 있다. 여기에 기존 불펜 자원이던 정우주와 박준영까지 선발 공백을 메우는 데 투입되면 불펜 과부하는 더 심해질 수 있다.그나마 에르난데스의 부상이 심각하지 않아 공백이 길지 않을 것으로 보이고, 화이트가 퓨처스리그에 등판하며 복귀 절차를 밟고 있다는 점은 위안이다. 그러나 이미 하위권으로 처진 한화가 이번 위기를 넘기지 못하면 중위권 재진입도 쉽지 않을 수 있다.성적 부진 속에 뿔난 팬들의 불만도 행동으로 표출됐다.한화 일부 팬들은 6일 서울 중구 청계천로변에 있는 한화 본사 사옥 앞에서 트럭 시위를 벌였다.이들은 최근 한화 구단의 경기 운영과 선수 관리에 문제점이 터져 나와 행동에 나섰다며, 오는 8일에는 대전 한화생명 볼파크에서 트럭 시위를 이어갈 예정이라고 밝혔다.권윤희 기자