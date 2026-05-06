KBO, ‘여성비하’ 발언 롯데 최충연에 “실질적인 조치 검토 중”

세줄 요약 KBO, 최충연 여성 팬 비하 발언 징계 검토

문체부 민원에 회신, 품위손상행위 적용 논의

사과에도 논란 지속, 롯데는 2군 조치

이미지 확대 롯데 투수 최충연. 롯데자이언츠 제공

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한국야구위원회(KBO)가 롯데 자이언츠 투수 최충연의 여성 팬 비하 발언과 관련 “실질적인 조치를 다각도로 검토하고 있다”고 밝혔다.6일 문화체육관광부에 따르면 KBO는 최근 최충연의 징계를 문체부에 요구한 한 시민의 민원에 대해 이런 내용의 회신을 보냈다. 회신에는 “해당 구단과 KBO 연맹 모두 규약 제151조(품위손상행위) 적용 여부를 포함해 실질적인 조치를 다각도로 검토 중이며, 적절한 조치에 대한 내부 논의를 진행하고 있다”고 적혔다.논란은 지난달 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에 한 영상이 퍼지며 불거졌다. 지난해 12월 부산 부산진구의 한 술집 앞에서 촬영한 것으로 알려진 이 영상에서 최충연은 지인들과 함께 있는 자리에서 사진 촬영을 요청한 여성 팬의 외모를 비하하고 흉내를 내면서 조롱했다.피해 여성이 이 영상을 온라인에 게시한 뒤 빠르게 확산하면서 논란도 커졌다. 이후 최충연은 해당 여성에게 직접 연락해 사과의 뜻을 전했다. 그러나 팬들 일부가 성명문을 내고 최충연을 비판하는 등 논란은 가라앉지 않았다. 롯데는 최충연과 이날 술자리에 동석한 것으로 알려진 윤성빈을 2군으로 내려보냈다.최충연은 2020년 삼성 라이온즈 시절 면허 정지 수준의 음주운전이 적발돼 150경기 출장 정지 징계를 받았다. 이후 롯데로 이적했지만 이번 논란으로 다시 징계받을 처지에 놓였다.롯데는 올 시즌 시작부터 경기장 밖에서 불거진 사건들로 곤혹스러워하고 있다. 지난 2월 대만 스프링캠프 기간 사행성 오락실에 출입한 게 드러나 30경기 출장 정지 징계를 받았던 나승엽, 고승민, 김세민이 전날인 5일 징계 해제로 경기에 복귀했다.김기중 기자