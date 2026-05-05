[포토] 눈물 터진 오늘의 시구자

1 / 6 이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.

시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스

이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.

시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스

이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.

시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스

이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 시구에 앞서 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 시구에 앞서 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5.

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이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, 시구 행사 중 울음을 터뜨린 LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.5.5.

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어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다.연합뉴스