스포츠 야구 [포토] 눈물 터진 오늘의 시구자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/baseball/2026/05/05/20260505800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-05 15:18 입력 2026-05-05 15:18 1/ 6 이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스 이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기.시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스 이미지 확대 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5 연합뉴스 이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 시구에 앞서 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5.뉴스1 이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 시구에 앞서 울음을 터뜨리고 있다. 2026.5.5.뉴스1 이미지 확대 어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 ‘2026 신한은행 SOL KBO리그’ 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, 시구 행사 중 울음을 터뜨린 LG 포수 박동원의 딸 박채이 양이 그라운드를 빠져나가고 있다. 2026.5.5.뉴스1 어린이날인 5일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 시구에 나선 LG 박동원의 딸 채이 양이 시구를 하려다 울음을 터뜨리고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시구 중 울음을 터뜨린 어린이는 누구인가? 박동원의 딸 두산 선수 딸