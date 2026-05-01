“미국에선 그렇게 못 하는데”…김경문 감독, 류현진 퍼펙트 흐름 깬 번트에 아쉬움

세줄 요약 류현진, 5회까지 퍼펙트 흐름 유지

SSG 최지훈, 초구 기습 번트 안타

김경문 감독, 번트 허용에 아쉬움

이미지 확대 김경문 한화 이글스 감독. 뉴스1

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“미국에선 퍼펙트 같은 기록이 유지되고 있을 때는 번트를 못 대는데…”김경문 한화 이글스 감독이 지난 30일 호투하던 선발 투수 류현진이 6회 갑작스레 무너진 점에 대해 아쉬움을 토로했다.김 감독은 1일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 삼성 라이온즈와의 팀 간 4차전에 앞서 “SSG 랜더스가 최근 잘하고 있는 팀인데 류현진이 전날 게임에서 정말 잘 던졌다. 결과가 너무 아쉽다”고 말했다.전날 류현진은 대전 한화생명볼파크 홈구장에서 열린 SSG와 경기에서 5회까지 한 타자에게도 안타와 볼넷, 몸에 맞는 볼을 허용하지 않고 ‘퍼펙트 게임’ 흐름을 이어갔다. 그러나 6회 SSG 선두 타자 최지훈이 류현진의 초구에 기습 번트를 댔고, 이 타구가 3루수 앞 안타가 됐다. 기습 번트로 퍼펙트 게임이 무산된 류현진은 급격하게 흔들리기 시작했고, 6피안타 2볼넷 6실점(4자책)하고 강판됐다.구단주인 김승연 한화그룹 회장이 올 시즌 처음 경기장을 찾았던 이날 한화는 3-14로 무너졌다.이와 관련해 김 감독은 “한국과 미국 야구의 차이가 있다”고 운을 뗀 뒤 “미국은 퍼펙트 같은 기록이 유지되고 있을 때는 (상대팀이) 번트를 못 대도록 되어 있다. 그런데 여기는 한국이고, 류현진이 SSG를 상대로 잘 던지고 있었는데 아쉽다”고 말했다.삼성과의 이날 경기에는 윌켈 에르난데스가 선발 마운드에 오른다. 삼성에선 토종 에이스 원태인이 한화 타선 봉쇄에 나선다.박성국 기자