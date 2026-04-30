LG가 이렇게 안 되는 팀이었나…‘통곡의 벽’이 된 kt, 1·2위라 더 뼈아프다

개막 시리즈 이어 또다시 연패 수렁

kt 상대로 벌써 4패, 극복 과제 남아

이강철 “공짜 점수 안 내준 게 크다”

이미지 확대 염경엽 LG 트윈스 감독. 스포츠서울 박진업 기자

이미지 확대 KT 위즈 강민성(강누데)이 28일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 LG 트윈스전에서 연장 10회말 끝내기 안타를 때린 후 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.4.28 연합뉴스

세줄 요약 LG, kt전 4전 4패로 유독 약세

연장 끝내기 패배 두 번, 불펜 붕괴

선두 경쟁 직격탄, kt가 최대 난적

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2년 연속 우승에 도전하는 LG 트윈스가 kt 위즈만 만나면 작아지고 있다. 올해 LG의 유일한 연패가 kt 상대로만 나오면서 ‘통곡의 벽’이 되는 분위기다.LG는 지난 29일 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 kt에 연장 접전 끝 4-5로 패하면서 전날에 이어 또다시 연장 끝내기 패를 당했다. 28일에는 10회말 kt의 무명 선수인 강민성에게 끝내기 안타를 허용하더니 29일에는 베테랑 장성우에게 10회말 2타점 적시타를 허용하며 무너졌다. 불펜이 강점이던 LG가 다 이겼던 경기를 막판에 내주는 양상이 반복되면서 더 뼈아프게 다가왔다.지난달 개막 시리즈에서도 LG는 kt에 2연패를 당해 최하위로 시즌을 시작했다. 이후 저력을 보여주며 이번 맞대결 전까지 0.5경기 차로 1위 kt를 추격하고 있었지만 연패로 순위 역전에 실패하고 격차가 더 벌어졌다.LG는 이번 시즌 두 번의 연패가 있었는데 모두 kt를 상대로 당했다. 다른 팀과의 대결에서는 지난 18~19일 삼성 라이온즈와 1승1패로 비긴 것을 제외하면 모두 위닝시리즈를 장식했다. 당시 17일 경기가 우천으로 취소됐다. 누구에게도 밀리지 않았던 LG가 kt 상대로는 4전 4패다.연장 끝내기 패배였다는 점에서 LG가 kt에 전력상 밀린다고 보기도 어렵다. 그도 그럴 것이 팀 타율은 kt가 1위(0.279), LG가 2위(0.273)이고 팀 평균자책점은 LG가 1위(3.55), kt가 2위(3.75)다. 야구가 단순히 숫자로 압축되는 스포츠는 아니라지만 투타 지표로도 그렇고 1위(kt)와 2위(LG)인 성적도 그렇고 압도적인 전력 차가 있는 것도 아니다.kt는 공동 2위 SSG 랜더스에 1승 2패, 4위 삼성 라이온즈에 1승 2패다. 상위 4개 중에 유일하게 LG에만 강하다. 역대 전적을 봐도 2015년 8승 8패, 2021년 우승 당시 8승 2무 6패로 앞섰던 것을 제외하고 LG에 이긴 적이 없다. 이대로 추세가 이어진다면 올해 역대 두 번째로 LG에 우세할 수 있다.이강철 kt 감독은 30일 경기에 앞서 LG에 강한 비결로 “공짜 점수를 주지 않기 때문”이라고 진단했다. 작전야구에 능한 LG에 출루 후 도루, 번트, 내야 안타 등으로 점수를 내주는 경우가 많았는데 올해는 그렇게 내주는 점수가 없다는 것이다. 이 감독은 “기본적으로 공짜로 1~2점을 주고 시작해 LG에 약했는데 주자가 나가더라도 그냥 점수 공짜는 안 준다”고 설명했다.역대 기록을 봐도 정규리그 1위는 결국 2위에 앞섰다. 2025년 1위 LG 트윈스는 한화 이글스에 8승 7패 1무, 2024년 1위 KIA 타이거즈는 2위 삼성에 12승 4패, 2023년 1위 LG는 kt에 10승 6패, 2022년 1위 SSG는 2위 LG에 8승 7패 1무였다. 승률이 같아 타이 브레이크로 1위가 결정된 2021년에만 kt가 삼성에 6승 9패 1무로 밀렸다.1, 2위 맞대결 결과는 선두 경쟁에 직결된다는 점에서 지는 팀은 치명적이다. LG는 벌써 kt에 4경기를 잃었다. 우승에 도전하는 LG로서는 kt를 넘는 것이 이번 시즌 최대 과제로 떠올랐다.류재민 기자