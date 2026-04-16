베테랑·영건도 변화구 신무기… 스피드 대신 이젠 ‘구종 혁명’

KBO 투수들 ‘2026 생존법’

이미지 확대 양현종(KIA).

연합뉴스

이미지 확대 류현진(한화)

이미지 확대 김진욱(롯데).

연합뉴스

이미지 확대 소형준(kt).

연합뉴스

2026-04-17 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

불혹을 바라보는 베테랑부터 앞날이 창창한 영건까지 투수들이 ‘구속 혁명’의 시대에 ‘구종 혁명’으로 대응하며 생존을 모색하고 있다. 최근 들어 전반적으로 투수들의 역량이 떨어졌다는 지적이 나오는 속에서도 신무기로 타자들을 제압하는 ‘혁신 경쟁’이 팬들의 눈길을 사로잡고 있다.현역 최다승 투수 양현종(38·KIA 타이거즈)은 올해 너클 커브를 장착하며 진화를 보여줬다. 지난 14일 키움 히어로즈전에서 6이닝 3피안타 2볼넷 4탈삼진 2실점으로 시즌 첫 승을 달성했는데 승부처마다 던진 너클 커브가 위력을 발휘했다.너클 커브는 일반 커브보다 속도가 빠르고 낙폭이 크다. 12시에서 6시 방향으로 떨어지는 궤적을 그리는 양현종의 너클 커브는 직구와 같은 투구폼에서 나와 타자들이 어려움을 겪는다. 특히 좌타자 상대로 효과가 쏠쏠해 지난해 0.329였던 좌타자 피안타율이 올해 0.083으로 뚝 떨어졌다.류현진(39·한화 이글스)은 지난 7일 SSG 랜더스전에서 스위퍼 8개를 던지며 야구계를 깜짝 놀라게 했다. 이 경기에서 류현진은 14년 만에 두 자릿수 탈삼진을 기록했는데 비결 중 하나로 좌타자에게 던진 스위퍼가 꼽힌다.류현진은 같은 팀의 왕옌청(25)을 보고 스위퍼를 연마했다. 그는 “‘나도 저렇게 휘어나가는 공이 있으면 좋겠다’고 생각하고 연습했는데 살짝 비슷하게 되는 것 같아 바로 던졌다”면서 “힘으로 안 되다 보니 팔색조로 바뀌며 모든 구종을 던질 수 있게끔 준비하고 있다. 다른 구종도 조만간 선보일 예정”이라고 말했다. 신인 시절 체인지업을 배우고 미국 진출 후 커터를 장착했던 류현진이 이번엔 스위퍼까지 갖추면서 어디까지 진화할지 팬들의 기대가 크다.원래 잘하던 두 베테랑 못지않게 새 변화구 장착으로 화제가 되는 영건은 김진욱(24·롯데 자이언츠)이다. 김진욱은 지난 15일 8연승을 달리던 LG 트윈스를 6과3분의2이닝 3피안타 무실점으로 틀어막고 팀의 연패 탈출을 이끌었다. 지난 8일 당시 1위였던 kt 위즈를 8이닝 1실점으로 막더니 이번에는 리그 1위 LG도 잠재웠다.2021 KBO 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 1순위로 뽑힌 유망주였지만 ‘아픈 손가락’이었던 김진욱은 체인지업을 장착하고 에이스로 발돋움했다. 우타자 바깥쪽으로 흘러 나가는 체인지업 덕에 기존 구종의 위력도 배가되면서 올해 우타자 피안타율이 0.059로 거의 무적 수준이다. 지난해 평균자책점이 10.00까지 치솟았던 그는 올해 2승 평균자책점 1.86의 특급 성적을 내고 있다.국가대표 우완 소형준(25·kt) 역시 올해 스위퍼를 장착하며 진화 중이다. 지난 11일 두산 베어스전에서 시즌 첫 승을 따낸 그는 당시 시속 132~135㎞에 형성된 스위퍼를 새로 선보였다. 아직 주 무기로 내세울 정도는 아니지만 소형준은 “아무도 모르게 갈고닦고 있다”며 계속 활용할 뜻을 밝혔다.류재민 기자