세상에 없던 MLB급 계약… “전략적 투자” vs “역대급 거품”

한화 노시환 11년 307억 이후

이미지 확대 노시환.

연합뉴스

2026-02-25 B6면

프로야구 한화 이글스가 지난 23일 노시환(26)과 이제껏 볼 수 없던 새로운 계약을 맺으면서 향후 KBO리그에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 11년 307억원은 역대급 거품이라는 비판이 나오는 한편 프랜차이즈 스타의 가치, 물가 상승률 등을 고려하면 미래에 쓸 돈을 미리 상징적으로 썼다는 분석이 엇갈린다.노시환의 계약은 한국 프로야구의 역사를 바꾼 사건으로 꼽힌다. 총액과 기간 모두 한화와 류현진(39)의 8년 170억원을 훌쩍 뛰어넘는 최초 기록이다. 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서나 봤던 계약이 한국에도 처음 나오면서 프로야구의 계약 지형도가 달라질 것으로 예상된다.일각에선 200억원을 넘어 300억원까지 돌파한 것은 지나친 거품 아니냐는 지적도 나온다. 프로야구 선수들의 몸값 거품론은 늘 있었지만 아직 3할 타율을 찍어본 적이 없고 최근에는 타율이 하락세인 노시환이기에 갑론을박이 이어진다.지난해 노시환은 개인 최다인 32홈런과 101타점을 올리긴 했지만 타율 0.260에 그쳤다. 커리어 하이인 2023년 +타율 0.298에 31홈런 101타점을 기록했는데 이대호(44), 박병호(40)의 전성기와 비교하면 확실히 떨어진다. 만약 부상으로 급격하게 실력이 꺾이기라도 하면 구단으로서는 막대한 손실을 감수해야 한다.반대로 프랜차이즈 스타가 사라져가는 시대에 프랜차이즈 스타를 잡기 위한 전략적 투자라는 분석도 있다. 구단이 애써 키우고 팬들의 마음에 정착한 선수가 떠나면 그만큼 타격이 크기 때문이다. 일례로 나성범(37)이 2021시즌 종료 후 NC 다이노스에서 KIA 타이거즈로 6년 150억원에 이적했을 당시 NC 팬들은 돈으로 환산할 수 없는 충격과 상실감을 경험해야 했다.손혁 한화 단장도 “노시환은 장종훈, 김태균처럼 한화의 레전드가 될 가능성이 있는 선수”라며 “저런 선수를 다른 팀에 뺏긴다고 생각하면 그만한 선수를 다시 키워내는 건 너무나 어려운 일”이라고 설명했다. 노시환은 리그에 귀한 우타 거포로서 가치도 높게 평가받는다.총액만 보면 307억원이 막대한 금액이지만 따지고 보면 4년 100억원 수준의 FA 계약을 세 번 정도 했을 때 써야 하는 금액이라는 점도 고려했다고 볼 수 있다. 물가 상승률을 생각하면 되레 아꼈다는 분석도 나온다. 단순하게 계산해도 지난해 물가상승률(2.1%)이 매년 유지된다고 가정했을 때 지금의 307억원과 동일한 가치로 맞추려면 11년 386억원이 필요했다는 계산이 나온다. 샐러리캡을 고려해야 하는 구단으로서는 핵심 선수를 변수가 아닌 상수로 고정할 수 있다는 이점도 있다.거품이냐 전략투자냐를 떠나서 이번 계약은 MLB에서나 가능한 초대형 장기계약의 물꼬를 텄다는 점에서 의미가 크다. 오타니 쇼헤이(32)의 경우 로스앤젤레스(LA) 다저스와 10년 7억 달러(약 1조원)의 계약을 맺었는데 ‘지급 유예’ 조항에 따라 연봉의 대부분을 10년 뒤에 받는다. 초대형 장기계약이었기에 이런 방식이 가능했다. 노시환이 새로운 길을 걸어감으로써 한국에서도 보다 다양한 형태의 계약이 등장할 것으로 전망된다.류재민 기자