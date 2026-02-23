307억원 찍고 홈런 ‘쾅’ 노시환 “쭉쭉 나올 것…기대해달라”

프로야구 최초 역사 쓰고 대표팀서 선전

“손맛 느꼈다…8강 가도록 열심히 할 것”

이미지 확대 노시환이 23일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에서 열린 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 한화의 연습경기에서 2회초 2점 홈런을 날린 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.2.23 오키나와 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

역대 최장기·최대 규모의 계약 주인공이 된 노시환(한화 이글스)이 계약 소식을 전한 날 시원한 홈런포를 터뜨리며 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 활약을 예고했다.노시환은 23일 일본 오키나와 가데나의 가데나 구장에서 벌어진 국가대표 야구팀과 한화와 연습 경기에서 2회 대형 2점 홈런을 때렸다. 0-0으로 맞선 무사 1루에서 한화 선발 오언 화이트를 상대로 시원한 홈런포를 날리며 앞선 두 번의 연습경기 침묵을 깨고 첫 안타를 신고했다.이날 노시환은 야구계를 깜짝 놀라게 하는 소식을 전했다. 한화와 11년 총액 307억원의 장기 계약이 발표된 것. 전례 없던 규모의 계약에 아침부터 노시환은 큰 화제가 됐다.대표팀 중심 타선을 맡아줘야 하는 노시환이지만 이날 경기는 7번 타자로 나섰다. 류지현 야구대표팀 감독도 노시환의 계약 소식을 듣고 “그럴 줄 알았으면 7번이 아니라 4번 타순에 넣을 걸 그랬다”고 농담하며 “기분 좋게 계약을 마쳤으니까 대표팀에 좋은 기운을 가져왔으면 좋겠다”고 말했다.첫 타석 홈런으로 자신의 가치를 보여준 노시환은 뒤이은 세 차례 타석에서 한 번은 외야 뜬공으로 물러났고 나머지 두 번은 침착하게 볼넷을 골라냈다. 이날 대표팀은 노시환과 문보경(LG 트윈스)의 홈런 등을 앞세워 7-4로 승리했다. 첫 연습경기였던 20일 삼성 라이온즈전에서 3-4로 패배했지만 21일 한화전 5-2 승리에 이어 2연승이다.노시환은 “(홈런이) 하나 나와서 다행이다. 이제 하나 나왔으니까 쭉쭉 나올 거라고 생각한다”면서 “맞는 순간 손맛을 완전히 느껴서 넘어갈 줄 알았다. 2볼 배팅 카운트에서 더 과감하게 타격했던 게 잘 맞아떨어져서 다행”이라고 말했다.‘이글스 4번 타자’지만 이날 7번에서 친 노시환은 “저보다 잘하는 선수가 많아서 어디에서든 제 역할을 하고 싶다”면서 “아쉬운 점은 7번 타자가 타석은 잘 안 돌아오더라”고 웃었다. 친정팀을 상대로 홈런을 기록한 것에 대해서는 “조금 미안하지만 저도 먹고는 살아야 한다”고 말했다. 팬들에게는 “선수들이 꼭 이겨서 8강전에 갈 수 있도록 열심히 해보겠다. 많은 기대 부탁드린다”는 말을 남겼다.노시환의 계약에 대해서 김경문 한화 감독도 “계약했으니까 이제 마음이 편안해졌을 것 같다. WBC에 출전해서도 잘하고 돌아왔으면 한다”고 선전을 기원했다. 노시환으로서는 한화의 선택이 틀리지 않았음을 증명하기 위해 대표팀과 한화에서의 활약이 중요하게 됐다.류재민 기자