전지훈련 보냈더니 도박장에…롯데 4인방, 50경기·30경기 출장정지 징계

KBO 상벌위원회 열고 결정 내려

이미지 확대 대만 전지훈련 도중 도박장에 출입해 강제 귀국조치 된 롯데 자이언츠 소속 4인방. 왼쪽부터 고승민, 김동혁, 김세민, 나승엽. 롯데 자이언츠 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대만 타이난 전지훈련 도중 도박장에 출입해 물의를 빚은 프로야구 롯데 자이언츠 선수 4명이 30~50경기 출전 징계를 받았다.한국야구위원회는 23일 상벌위원회를 개최해 롯데 소속 고승민(26), 김동혁(26), 김세민(23), 나승엽(24)의 징계 수위를 결정했다. 김동혁은 50경기, 나머지 3명은 30경기 출전 정지 징계를 받았다. 다른 선수들은 한 번만 방문했고, 김동혁은 세 번 방문해 징계 수위가 더 셌다.네 선수는 지난 12일 롯데의 1차 스프링캠프지였던 대만 타이난 숙소 인근 사행성 오락실에 방문해 전자 베팅 게임을 이용했다. 해당 사건은 도박장 내부에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 화면으로 추정되는 영상이 소셜미디어(SNS)에 확산하며 수면 위로 드러났다.논란이 일자 구단은 “선수 면담과 사실관계 확인 결과 선수 4명이 대만에서 불법으로 분류된 장소에 방문한 사실을 확인했다”면서 “이유를 불문하고 KBO 규약과 구단 내규에 어긋나는 행위”라고 밝혔다. 롯데는 14일 KBO 클린베이스볼센터에 선수들의 도박장 출입 사실을 신고했다.KBO는 “경찰 수사가 진행 중이지만 선수들이 일으킨 사회적 물의와 그로 인해 실추된 리그 이미지 등 사안의 심각성을 고려해 선제적인 제재를 결정했다”고 밝혔다.롯데 구단은 KBO 발표가 나온 뒤 “이 결과를 즉각 이행할 것이며 해당 내용을 바탕으로 구단 내부 논의를 진행할 것”이라고 구단 자체 징계 여부를 검토하겠다고 밝혔다. 또한 “불미스러운 일로 팬들께 심려를 끼쳐드린 점에 다시 한번 진심으로 사과드린다. 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 약속했다.류재민 기자