‘국가대표 유격수’ 김주원 “책임감 느껴…데이비슨 맞대결 기대”

지난해 골든글러브 WBC 주전 유력

“데이비슨과 상위 라운드 만남 다짐”

김영규 “오직 팀의 승리만이 중요해”

이미지 확대 김주원. NC 다이노스 제공

이미지 확대 맷 데이비슨. NC 다이노스 제공

국가대표 유격수로 발탁된 NC 다이노스 김주원이 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 출전을 앞두고 “좋은 플레이로 보답하겠다”고 다짐했다.미국 애리조나주 투손에서 전지훈련 중인 김주원은 9일 구단을 통해 “WBC라는 큰 대회에 대한민국 대표로 선발돼 정말 영광스럽고 큰 책임감을 느낀다”고 소감을 전했다.김주원은 “WBC가 큰 대회인 만큼 세계적으로 수준 높은 선수들과 경쟁할 수 있다는 점이 가장 기대된다”면서 “많은 분들께서 지켜봐 주시고 기대해 주시는 대회인 만큼 책임감을 가지고 좋은 플레이로 보답할 수 있도록 남은 기간 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김주원은 지난해 144경기에 출전해 타율 0.289 15홈런 65타점 44도루를 기록하며 유격수 골든글러브를 수상했다. 국내 프로야구에서 가장 상한가를 치는 유격수인 만큼 WBC에서도 주전 유격수로 뛸 가능성이 크다.팀 동료인 맷 데이비슨과는 “상위 라운드에 진출해 서로 맞대결을 할 수 있으면 좋겠다는 이야기를 나눴다”고 말했다. 데이비슨은 부모 국적을 따라 캐나다 국가대표로 WBC에 출전한다.데이비슨은 “국가대표로 선발돼 WBC라는 큰 대회에 출전할 수 있게 되어 정말 기쁘다”면서 “어머니의 나라 캐나다와 늘 좋은 관계를 맺고 싶었고 대표팀에 합류하기를 진심으로 원해왔다. 만약 WBC에서 대한민국과 맞붙게 되는 날이 온다면 그것만으로도 정말 뜻깊은 순간이 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.이어 “다이노스 동료인 주원, (김)영규 선수는 정말 뛰어난 선수들이기에, 대한민국 대표팀에서 가장 경계해야 할 선수들로 꼽고 싶다”면서 “꼭 상위 라운드에서 만날 수 있기를 바란다”고 강조했다.김주원과 함께 대표팀에 승선한 김영규는 “개인 목표는 전혀 없고 오직 팀의 승리만이 가장 중요하다”며 “믿고 뽑아주신 만큼 마운드에서 좋은 모습과 결과를 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다. 그는 “데이비슨 선수가 먼저 다가와 국가대표 발탁을 축하해 주었고 우리 모두 대회에서 좋은 모습을 보여주자고 다짐했다”고 덧붙였다.류재민 기자