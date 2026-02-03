8년 연속 가을야구 실패 롯데…다카쓰 전 야쿠르트 감독 영입

스페셩 어드바이저로…2008년 한국서 활약

이미지 확대 다카쓰 신고. 롯데 자이언츠 제공

2017년을 끝으로 가을야구 진출해 실패하고 있는 롯데 자이언츠가 선수단의 체계적 육성과 팀 방향성 논의를 위해 다카쓰 신고 전 야쿠르트 스왈로스 감독을 스페셜 어드바이저로 영입했다고 3일 밝혔다.다카쓰 어드바이저는 1990년 드래프트 3라운드로 일본프로야구(NPB) 야쿠르트 스왈로스에 입단해 팀의 주축 선수로 활약했다. 통산 286세이브를 수확해 일본 야구 명예의 전당에도 헌액됐다. 미국, 한국, 대만에서도 선수 생활을 했다. 한국에서는 2008년 히어로즈 구단에서 1승 무패 8세이브 평균자책점 0.90으로 활약하며 불안했던 뒷문을 단단히 잠갔다.니가타 BC에서 선수 겸 감독 역할로 지도자 생활을 시작한 그는 야쿠르트 소속으로 다년간 투수 코치와 2군 감독을 역임하며 뛰어난 소통 능력을 바탕으로 선수단을 성공적으로 육성했다. 2020년부터 지난해까지는 야쿠르트 1군 감독으로 팀을 이끌며 2021년 일본 시리즈 우승까지 일궜다.롯데는 “다카쓰 어드바이저는 외국인 및 아시아쿼터 선수 영입 시 현지 관계자와의 네트워크를 활용해 상세한 정보 파악에도 중요한 역할을 할 예정”이라고 밝혔다. 또한 전반적인 선수 성장 방향에 대한 피드백을 주고받으며 가장 효과적인 육성 방법 선택에도 도움을 줄 예정이다.박준혁 롯데 단장은 “팀이 강해지는 방법을 심도 있게 고민하고 있다”며 “미국과 일본, 한국, 대만에서 다년간의 선수 및 지도자 경험을 바탕으로 선수단의 체계적인 육성과 1군 활약에 보탬이 될 수 있을 것이라 판단했다”고 밝혔다.류재민 기자