“원태인 넘보지 마!” 10억원 준 삼성, FA 이적시 최대 30억원 보상

FA 앞두고 삼성 화끈하게 도장 찍어

8년 차 최고액 기록…다년계약 추진

이미지 확대 삼성 라이온즈 원태인이 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 프로야구 준플레이오프 3차전 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 5회를 마친 뒤 기뻐하고 있다. 2025.10.13 대구 연합뉴스

이미지 확대 삼성 라이온즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘푸른 피의 에이스’ 원태인(25)이 올해 연봉 10억원에 사인했다. 8년 차 최고 연봉 기록이다.삼성 라이온즈는 25일 원태인을 포함한 2026년 재계약 대상 선수 68명과 연봉 계약 내용을 발표했다.원태인은 지난해 12승 4패 평균자책점 3.24의 성적을 냈다. 이를 바탕으로 원태인은 지난해 연봉 6억 3000만원에서 3억 7000만원(58.7%) 오른 10억원에 사인했다. 지난해 강백호(27·한화 이글스)가 kt 위즈에서 받았던 8년 차 최고 연봉 7억원의 기록을 깼다.원태인은 2026시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻는다. 원태인을 영입하려는 구단은 삼성에 최대 30억원(연봉 300%)을 줘야 한다. 삼성은 원태인과 비FA 다년계약을 추진하는 것으로 알려졌다.데뷔 시즌부터 19홀드를 올리며 필승조로 활약한 배찬승(20)은 지난해 3000만원에서 6000만원이 오른 9000만원에 연봉 계약했다. 인상률로는 팀에서 최고다.외야수 김성윤(27)도 지난해 7000만원에서 올해 2억원으로 대폭 인상됐다. 인상액(1억 3000만원)과 인상률(185.7%) 모두 팀에서 두 번째다. 지난해 타율 0.331로 전체 3위에 오른 실력이 연봉에 반영됐다. 최근 2년간 28홈런, 22홈런을 때린 내야수 김영웅(23)도 1억 5000만원에서 7000만원 오른 2억 2000만원에 도장을 찍었다.불펜 투수 이호성(22)은 4000만원에서 1억원, 이승민(26)은 5000만원에서 1억 500만원에 사인했다. 삼성 선수단은 지난 23일 1차 전지훈련지로 출발해 25일부터 본격적인 캠프 일정을 시작했다.류재민 기자