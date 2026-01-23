FA 미계약 손아섭 ‘혹독한 겨울’

한화, 손 뺀 호주 전훈 명단 발표

팬 “롯데에 남았으면 어땠을까”

2026-01-23 B6면

프로야구 자유계약(FA) 시장에 유일하게 남은 손아섭(38)이 결국 마지노선이었던 한화 이글스의 스프링캠프 출국 전날에도 계약 소식을 전하지 못했다. 다른 구단들도 사실상 전력 구성을 마친 상태라 손아섭의 추운 겨울은 더욱 길어질 것으로 보인다.한화는 22일 손아섭을 제외한 호주 전지훈련 명단을 발표했다. 스프링캠프 출발을 앞두고 kt 위즈가 장성우(37), KIA 타이거즈가 홍건희(34)·조상우(32)·김범수(31)와 극적으로 계약한 것과 달리 손아섭은 이날까지 도장을 찍지 못하면서 홀로 시즌을 준비해야 할 처지가 됐다.한화에선 손아섭과의 협상에 대해 “구단과 에이전트가 서로 입장을 충분히 나눴고 시장 상황을 지켜보며 논의를 이어가고 있다”는 원론적인 답변을 되풀이했다. 하지만 상황이 썩 긍정적이진 않다. 한화는 ‘사인 앤드 트레이드’ 방식 등을 통해 문턱을 낮추는 방안을 모색하고 있지만 이마저도 쉽지 않다. 통산 2169경기에서 프로야구 역대 최다인 2618안타를 기록한 손아섭의 화려한 경력을 생각하면 예상 밖의 결과다.손아섭의 미계약은 프랜차이즈 스타의 개념이 ﻿희미해져 가는 최근 프로야구의 냉정한 단면을 보여준다. 요즘 프로야구 선수들은 예전과 달리 팀에 대한 충성보다는 더 좋은 계약 조건을 찾아 유니폼을 바꿔 입는다. 하지만 선수의 가치가 하락하면 언제든 손아섭처럼 씁쓸한 말년을 맞을 수밖에 없다. 때문에 일부 팬들은 손아섭이 처음부터 롯데 자이언츠를 떠나지 않았다면 어땠을까 하며 아쉬워한다.손아섭은 2007년 롯데에서 데뷔해 15년간 롯데에서만 활약했다. 하지만 2022년 NC 다이노스로 팀을 옮겼고 지난 시즌 도중 한화로 다시 팀을 옮겼다. 롯데의 프랜차이즈 스타로 남아 있었다면 에이징 커브가 찾아와도 팬들과 팀의 상징성을 위해서라도 계약이 이뤄졌을 가능성이 크다. 그러나 이리저리 옮겨 다닌 손아섭은 어느 구단도 책임져야 할 의무가 없는 선수가 됐고, 그 결과 유난히도 추운 겨울을 보내고 있다.이대로 손아섭이 한화와 계약하지 못하고 다른 팀에도 소속되지 못한다면 홀로 시즌을 준비하며 부름을 기다릴 수밖에 없다. 이용찬(37·NC)도 2020 시즌이 끝나고 FA를 선언했다가 미아가 됐지만 이듬해 시즌 도중인 5월 NC와 계약에 성공하며 선수 생활을 이어간 바 있다.류재민 기자