‘베네수엘라 공습’ 피한 레이예스 별도 합류…롯데 스프링캠프 떠난다

미국의 베네수엘라 공습 당시 미국에 머문 ‘천운’ 덕에 위험한 상황을 피한 빅터 레이예스가 롯데 자이언츠의 스프링캠프가 열리는 대만에 따로 합류한다.롯데는 오는 25일 시작하는 전지훈련에 참가하는 41명의 선수단 명단을 22일 발표했다. 롯데는 올해 대만 타이난에서 먼저 1차 훈련을 실시하고 일본 미야자키로 장소를 옮겨 2차 훈련을 진행한다.세부적으로 투수 20명, 포수 5명, 내야수 9명, 외야수 7명이 이번 훈련에 참여한다. 신인 선수로는 투수 박정민이 합류한다.외국인 투수 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리는 25일 체류 중인 지역에서 출발해 대만으로 이동한다. 레이예스도 무사히 별도로 대만에 합류한다. 레이예스는 평소 비시즌에 베네수엘라에서 가족들과 함께 시간을 보내지만 미국이 최근 니콜라스 마두로 대통령을 체포하기 위해 베네수엘라를 공습했을 당시에는 미국에서 여행 중이었다. 팬들의 우려가 컸지만 레이예스는 구단을 통해 안전하다는 소식을 전했다.아시아쿼터 서수로 발탁된 쿄야마 마사야는 지난 15일 국내 입국해 개인 훈련 중으로 선수단과 함께 캠프 일정을 소화할 예정이다.1차 훈련은 체력 강화와 기술 훈련에 중점을 둔다. 이 기간에 선수단은 대만 프로야구팀과 연습경기를 치르고 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 2차 훈련은 일본 프로야구팀과 경기를 치른다. 자매 구단인 지바 롯데와도 맞대결이 예정됐다.롯데는 이날 2026시즌 재계약 대상자 73명과 연봉 계약을 완료했다고 발표했다.지난 시즌 활약을 바탕으로 김강현과 정현수는 나란히 4000만원에서 125% 인상된 9000만원에 계약했다. 주축 투수 나균안과 정철원은 기존 1억 2000만원에서 6000만원 오른 1억 8000만원에 계약을 마쳤다.내야수 전민재는 첫 억대 연봉에 진입했다. 부상 불운으로 규정 타석을 채우지는 못했지만 안타와 홈런, 경기 출전 등에서 커리어 하이를 찍고 7500만원에서 46.7% 오른 1억 1000만원에 계약했다.류재민 기자