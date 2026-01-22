100점 만점에 ‘200점’ 감독도 놀랐다…활짝 웃은 류지현 “선수들 준비 잘했다”

대표팀 1차 전지훈련 마치고 21일 귀국

투수 야수 15명씩 구성…내야진은 고민

이미지 확대 류지현 한국 야구대표팀 감독이 21일 인천국제공항 1터미널에서 월드베이스볼클래식(WBC) 1차 캠프를 마치고 귀국하며 인터뷰하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

류지현 야구 국가대표 감독이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 대비한 첫 전지훈련을 200점으로 표현하며 만족감을 드러냈다.류 감독은 사이판에서 전지훈련을 마치고 21일 인천국제공항을 통해 귀국해 “이번 전지훈련에 점수를 준다면 100점이다. 개인적으로는 100점을 더해 200점을 주고 싶다”고 말했다. 그 이유로 류 감독은 “선수들이 준비를 굉장히 잘해왔고 훈련 태도가 좋았다”면서 “팀 훈련 외에 스스로 훈련하는 모습이 인상 깊었고 대회를 준비하는 마음가짐, 진정성을 느낄 수 있었다”고 밝혔다.프로야구 1200만 관중 시대를 맞아 선수들도 WBC에서 인기가 부끄럽지 않은 모습을 보여주고 싶은 마음이 크다. 비시즌인 1월 초 훈련이 진행됐지만 선수들이 몸을 잘 만들어 합류한 덕에 류 감독도 만족감을 드러냈다. 특별히 김도영(KIA 타이거즈), 노경은(SSG 랜더스), 고우석(디트로이트 타이거스)을 꼭 집어 최우수선수(MVP)로 언급하기도 했다. 솔선수범한 베테랑 류현진(한화 이글스)과 박해민(LG 트윈스)을 향한 고마움도 표현했다.류 감독은 “최종 명단이 확정되지 않은 상태임에도 선수들이 여러 부분을 이해해 주면서 훈련에 참가했다. 정말 진정성 있게 훈련에 임했다”며 “훈련 마지막 날에도 선수들에게 고맙다는 말을 전했다”고 말했다.최종 선발할 30인에 대한 밑그림도 어느 정도 완성됐다. 투수는 15명, 야수 15명 정도로 꾸릴 예정이다. WBC는 투구 수 제한 규정이 있어 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 하는 고민이 대표팀 구성의 열쇠가 될 전망이다.다만 대표팀은 부상으로 대회 출전이 무산된 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)의 빈자리를 채워야 하는 숙제가 남아 있다. 류 감독은 “다음 주 전력강화위원회에서 내야수 추가 발탁을 포함해 여러 가지를 생각해야 할 것 같다”면서 “특정 선수를 언급할 시기는 아니지만 변수를 잘 메울 수 있도록 잘 준비하겠다”고 밝혔다.WBC에 참가할 최종 명단 30인은 다음 달 3일 확정된다. 최종 WBC 대표팀은 2월 15~28일 일본 오키나와에서 2차 캠프를 소화하고 3월에 예선 라운드를 치른다. 류 감독은 오키나와 2차 캠프에 앞서 각 구단 캠프지에 방문해 최종 명단 승선 후보들을 점검할 계획이다.류재민 기자