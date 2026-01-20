장성우 2년 16억에 도장 쾅! KT 완전체 완성…스프링캠프 극적 합류

출국 하루 앞두고 극적인 협상 타결

이미지 확대 장성우. kt wiz 제공

자유계약선수(FA) 자격으로 KT 위즈와 장기 협상을 이어왔던 포수 장성우(36)가 마침내 기나긴 협상을 마치고 팀에 합류했다. 이로써 KT는 완전체로 전지훈련을 떠날 수 있게 됐다.KT는 20일 장성우와 계약 기간 2년 최대 16억원(계약금 8억원·연봉 총 6억원·인센티브 2억원)에 도장을 찍었다고 발표했다. 2021시즌을 마치고 KT와 최대 42억원에 FA 계약을 맺었던 장성우는 두 번째 FA도 KT와 함께하게 됐다.장성우는 2008년 롯데 자이언츠 선수로 데뷔한 뒤 정상급 포수로 활약했다. 2015년 KT로 팀을 옮긴 뒤 신생팀인 KT가 빠르게 리그 강팀으로 자리 잡기까지 장성우의 공이 컸다. KT는 리그 합류 첫해인 2015년부터 2017년까지 꼴찌를 도맡아 했지만 2020년 정규 2위를 차지하더니 2021년에 우승을 거머쥐었다.장성우는 “두 번째 FA 계약을 맺게 돼 구단에 감사하다”며 “팀이 다시 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 나도현 단장은 “장성우는 공수에서 중심을 잡아줄 수 있는 선수”라며 “클럽하우스 리더로 팀을 잘 이끌어주길 기대한다”고 밝혔다.KT가 21일 1차 스프링캠프가 차려진 호주로 출국을 앞둔 가운데 장성우도 이날 협상을 마치면서 짐을 싸고 호주로 함께 갈 수 있게 됐다.류재민 기자