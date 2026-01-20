우승→8위 대체 왜? KIA 대책회의…“통렬히 반성하고 자존심 세워달라”

대표이사 주관 구단 전력·목표 점검

23일 日 출국…오키나와서 2차 캠프

이미지 확대 이범호 KIA 타이거즈 감독이 지난 19일 광주 기아 챔피언스 필드 대회의실에서 열린 ‘2026 시즌 코칭스태프 전략 세미나’에 참석해 문서를 살피고 있다. 2026.1.20

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2024년 통합 우승을 차지하고 1년 만에 8위로 추락한 프로야구 KIA 타이거즈가 반성을 겸한 팀 전력 강화 세미나를 열었다.KIA는 “지난 19일 광주 기아 챔피언스 필드 대회의실에서 ‘2026 시즌 코칭스태프 전략 세미나’를 개최했다”고 20일 밝혔다. 이날 회의에는 최준영 대표이사를 비롯해 심재학 단장, 이범호 감독, 1군·퓨처스·잔류군 기술코치, 트레이닝 코치, 전력분석 코치, 프런트 등 총 38명이 참석했다.구단 관계자들은 지난 시즌 리뷰부터 올 시즌 목표 수립까지 한 시즌을 관통하는 핵심 과제를 발표했다. 특히 지난해 데이터와 지표를 통해 구단의 문제점을 진단했으며 분야별로 성적을 개선하기 위한 구체적이고 체계적인 목표를 수립했다.최 대표이사는 “지난 시즌 팬들의 기대에 부응하지 못한 상황을 뼈아프게 받아들이고 우리 모두가 반성해야 한다”고 강조했다. 그는 “이번 세미나는 같은 실수를 반복하지 않고 올 시즌을 철저히 준비해 다시 한번 힘찬 도약을 하기 위한 약속의 자리”라며 “프런트도 최선을 다해 지원하겠고 선수단도 잘 준비해 무너진 팬들의 자존심을 다시 한번 세워주기를 바란다”고 밝혔다.이 감독은 “프로는 성적으로 증명해야 하는 자리”라며 “모두가 합심해 반드시 유의미한 성과를 거두겠다”고 말했다. 그러면서 “개인보다 팀을 우선으로 하는 조직력과 결속력을 바탕으로 다시 한번 정상에 설 수 있게 철저히 준비하겠다”고 덧붙였다.세미나를 통해 분위기를 다잡은 KIA는 23일부터 선수단이 일본 규슈 남쪽의 섬인 아마미오시마로 떠난다. 선수단은 25일부터 체력, 기술, 전술 훈련을 소화하고 2월 22일 일본 오키나와로 건너가 3월 7일까지 훈련과 연습경기를 병행할 예정이다.류재민 기자