“kt에서 좋은 제안 했는데”…황재균, 전격 은퇴

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 25일 서울 고척돔에서 열린 2025 KBO리그 kt wiz대 키움 히어로즈 경기. 3회 초 1사 1,2루 때 kt 황재균이 1타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 2025.5.25

황재균이 프로야구 kt 위즈와의 계약을 체결하지 못한 채 20년간 정든 그라운드를 떠나기로 했다.kt 위즈는 19일 “황재균이 선수 생활을 마무리하기로 했다”고 밝혔다.황재균도 구단을 통해 “kt에서 좋은 제안을 했지만 고심 끝에 은퇴 결정을 했다”며 “언제나 열정적으로 응원해주신 팬 덕분에 20년간 프로 선수로 뛰었다”고 밝혔다.그는 “나는 한국시리즈 우승이라는 최고의 순간을 만끽했고 국가대표로 뽑혀 올림픽과 아시안게임 등 각종 국제대회에 출전하는 큰 영광을 누렸던 행복한 야구 선수였다”며 회상하면서 “프로 생활 내내 큰 부상 없이 꾸준한 퍼포먼스를 보여줬던 선수로도 기억되고 싶다. 옆에서 늘 힘이 되어줬던 가족과 지도자, 동료들, 그동안 몸담았던 구단에 감사 인사를 드린다”고 덧붙였다.황재균은 올 시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 권리를 행사해 현역 연장 의지를 보였다. kt와 4년 60억원 FA 계약이 만료된 황재균은 세 번째 FA를 신청해 C등급을 부여받으며 마지막을 보낼 둥지를 찾고 있었다. 심지어 그는 지난달 말 구단 팬 페스티벌에 참석해 잔류 의지를 밝히기도 했다.2006년 현대 유니콘스에 2차 3라운드 전체 24순위로 지명돼 프로에 데뷔한 황재균은 히어로즈, 롯데 자이언츠를 거쳐 미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에서 활약했고 2018년부터는 kt에서 뛰었다. KBO리그 통산 성적은 2200경기, 타율 0.285, 2266안타, 227홈런, 1121타점, 1172득점, 235도루다. 2021년에는 kt 주장으로 팀의 창단 첫 우승을 이끌었다. 올해에도 112경기 타율 0.275, 7홈런, 48타점의 준수한 성적을 냈다.구단 측은 스토브리그 동안 황재균과 두 차례 만나 계약 조건 등을 논의한 것으로 알려졌다. 그렇지만 황재균 측은 선수 생명 연장보다는 아름다울 때 마무리를 짓고 싶다는 생각을 한 것으로 보인다. kt는 “2026시즌 초에 황재균의 은퇴식을 열 예정”이라고 밝혔다.이제훈 전문기자