[준PO 4차전] 삼성, ‘허리 부상’ 김영웅 대신 베테랑 전병우 3루 배치

이미지 확대 박진만 삼성 라이온즈 감독이 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 SSG 랜더스와 준플레이오프 4차전을 앞두고 타순 변화에 대해 설명하고 있다. 대구 박성국 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로야구 삼성 라이온즈 주전 3루수 김영웅이 허리 부상으로 결국 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 4차전에 나서지 못한다. 대신 베테랑 내야수 전병우가 3루를 지킨다.삼성은 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 SSG 랜더스와 준PO 4차전 선발 라인업에 김영웅을 빼고 전병우를 9번 타자 3루수로 넣었다. 이번 시리즈 전적 2승 1패로 플레이오프(PO·5전 3승제) 진출까지 1승만 남겨둔 삼성은 이날 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명 타자)-르윈 디아즈(1루수)-이재현(유격수)-김헌곤(좌익수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수) 순으로 타순을 짰다. 선발 마운드에는 외국인 에이스 아리엘 후라도가 오른다.박진만 삼성 감독은 이날 경기에 앞서 “김영웅 선수는 검진 결과 큰 문제는 없는데 아직 통증이 있다. 통증은 어제보다 줄었지만, 선수 보호 차원에서 오늘 경기는 대타로도 출전하지 않을 것”이라고 밝혔다. 준PO 1차전에서 결승 홈런포를 퍼 올렸던 김영웅은 전날 준PO 3차전에서 8회 수비 도중 땅볼을 처리하다가 허리를 다치면서 곧바로 교체됐다.박 감독은 김영웅의 다음 경기 출전 가능성과 관련해서는 “매일 몸 상태를 점검해야 할 것 같다. 오늘 이기면 (플레이오프까지) 이틀의 여유가 있다”고 말했다.박 감독은 이어 “김영웅이 빠지면서 타순이 바뀌었다. (상대 선발) 김광현은 투구뿐만 아니라 수비도 잘하는 선수다. 오늘 경기는 타선이 터져줘야 이길 수 있다”면서 “디아즈 선수 뒤에 들어가는 5번 타자 이재현 선수가 찬스에서 활약해줘야 이길 확률이 커진다”고 전망했다.전날 토종 에이스 원태인의 호투에 힘입어 3차전을 이긴 박 감독은 이날 선발 등판하는 후라도가 준PO 시리즈를 끝내주길 기대한다. 후라도는 준PO 2차전에서는 9회 구원 등판했다가 SSG 김성욱에게 끝내기 홈런을 맞은 전력이 있다. 이에 박 감독은 “후라도의 몸에는 아무런 문제가 없다”며 “올 시즌 나오면 거의 7이닝은 채웠다. 오늘은 6회까지만 완벽하게 던져줬으면 한다”고 말했다.대구 박성국 기자